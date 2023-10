Siphons "Purus" pour sols souples

À poser au niveau de la dalle béton finie, au minimum à 30 cm des murs et à partir de l’axe du siphon.

En fonction de la position du tuyau d’évacuation, la réhausse SIPHON FLEX Ref 3972 peut être nécessaire (35 à 107 mm); couper la réhausse à la hauteur souhaitée puis clipper la réhausse dans le corps du siphon après avoir lubrifié le joint au silicone. le maintien du revêtement dans le siphon est assuré par une bague de serrage fournie avec le siphon.

Il est possible de remplacer le couvercle par la Grille Inox Ref 3973.

Si le raccord à l’évacuation n’est pas possible car il manque quelques cm, on peut ajouter au siphon une rehausse. Celle-ci connecte en enlevant la grille du siphon et vissant le bas de la réhausse sur la partie haute des siphons (convient aux modèles Duschbrunn et Fréja). Lubrifier le joint au préalable.