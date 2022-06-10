Solution d’échafaudage moderne : EUROFAÇADACIER /ALU

EUROFAÇADACIER /ALU est un système fiable et complet qui répond aux exigences de l’échafaudage moderne : sécurité et rapidité dans tout type d’utilisation, quel que soit le chantier et ses conditions de travail.

Vous avez besoin d’un échafaudage particulièrement robuste ? Adoptez les cadres, les garde-corps et les planchers en acier EuroFaçadacier.

Vous préférez utiliser un échafaudage particulièrement léger ? Choisissez les cadres, les garde-corps et les planchers en aluminium EuroFaçadalu.

Les éléments en acier et en aluminium sont compatibles entre eux.

Avantages produit :