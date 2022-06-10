Solution d’échafaudage moderne : EUROFAÇADACIER /ALU
EUROFAÇADACIER /ALU est un système fiable et complet qui répond aux exigences de l’échafaudage moderne : sécurité et rapidité dans tout type d’utilisation, quel que soit le chantier et ses conditions de travail.
Vous avez besoin d’un échafaudage particulièrement robuste ? Adoptez les cadres, les garde-corps et les planchers en acier EuroFaçadacier.
Vous préférez utiliser un échafaudage particulièrement léger ? Choisissez les cadres, les garde-corps et les planchers en aluminium EuroFaçadalu.
Les éléments en acier et en aluminium sont compatibles entre eux.
Avantages produit :
- Pas d’oubli possible
- Pas de risque d’erreur
- Plancher de travail préfabriqué, antidérapant, bloqué au soulèvement, dégagé et continu
- Garde-corps de sécurité définitifs
- Peu de pièces à mettre en œuvre
- Éléments légers
- Emboîtement facile
- Blocage de garde-corps par clavette imperdable
Fiche technique
Caractéristiques techniques
3 pièces principales : Cadre, garde-corps définitif et plancher
Echafaudage de 0,73 m en acier galvanisé : Idéal pour l’échafaudage de façade aussi bien pour le service que la construction, pour tout type de travaux, à l’extérieur comme à l’intérieur.
Echafaudage de 0,73 m en aluminium haute durabilité : Un échafaudage de façade pour tous travaux exigeant la légèreté. Un échafaudage plus léger, c’est un montage/démontage plus rapide, moins consommateur d’efforts et un transport plus facile sur des véhicules moins encombrants.
Matériaux
- Aciers
Divers
Depuis plus de 70 ans, LAYHER est le synonyme mondial d’échafaudages de qualité utilisés et recommandés par les professionnels comme en témoignent les 20 000 km de tubes en aciers fabriqués et distribués sur les 5 continents par l’intermédiaire de près de 40 filiales dans le monde.
