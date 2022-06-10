ConnexionS'abonner
Fermer

Échafaudage Universel LightWeight Galvanisé

Partager le produit
LAYHER

L’Échafaudage Universel LightWeight Galvanisé Layher est constitué par un système complet d’éléments linéaires, assemblés entre eux par clavetage.

Il comprend :

  • Des montants superposables par emboîtement, avec des disques soudés tous les 50 cm,
  • Des pièces de liaison (moises) et de raidissement (diagonales) munies à chaque extrémité de mâchoires à clavette imperdable s’accrochant sur les disques,
  • Des accessoires : planchers, autoportants, plinthes, consoles, poutres, garde-corps de sécurité définitifs, etc. Tous les éléments de ce système d’échafaudage sont protégés par une galvanisation à chaud de 80 microns d’épaisseur.

Avantages produit :

  • Qualité de fabrication allemande
  • Résistance inégalée
  • Réduction du temps de montage
  • Possibilités sans limites
  • Montage intuitif
  • Réduction des TMS
  • Montage entièrement sécurisé
  • Fonction AutoLock
  • Nouvelle gamme innovante
     

 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Régler les planchers de travail tous les 50 cm en hauteur.
Amener les éléments à pied d’œuvre lorsque l’accès est difficile (trous d’homme, escaliers, couloirs, etc.).
Edifier des ossatures autour d’ouvrages complexes : réservoirs, cheminées, clochers, bateaux, plates-formes off-shore, bâtiments, etc.
C’est un système polyvalent de façade, service, étaiement qui sert dans tous les domaines la construction, la rénovation, le spectacle, etc.

Matériaux

  • Aciers

Divers

Depuis plus de 70 ans, LAYHER est le synonyme mondial d’échafaudages de qualité utilisés et recommandés par les professionnels comme en témoignent les 20 000 km de tubes en aciers fabriqués et distribués sur les 5 continents par l’intermédiaire de près de 40 filiales dans le monde.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
LAYHER - Batiweb

LAYHER : Système d’échafaudages n°1 en Europe Implantée en Allemagne...

Z.A.C Le Parc du Bel Air 17/19 Avenue Joseph Paxton
77164 Ferrières en Brie
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.