Échafaudage Universel LightWeight Galvanisé
L’Échafaudage Universel LightWeight Galvanisé Layher est constitué par un système complet d’éléments linéaires, assemblés entre eux par clavetage.
Il comprend :
- Des montants superposables par emboîtement, avec des disques soudés tous les 50 cm,
- Des pièces de liaison (moises) et de raidissement (diagonales) munies à chaque extrémité de mâchoires à clavette imperdable s’accrochant sur les disques,
- Des accessoires : planchers, autoportants, plinthes, consoles, poutres, garde-corps de sécurité définitifs, etc. Tous les éléments de ce système d’échafaudage sont protégés par une galvanisation à chaud de 80 microns d’épaisseur.
Avantages produit :
- Qualité de fabrication allemande
- Résistance inégalée
- Réduction du temps de montage
- Possibilités sans limites
- Montage intuitif
- Réduction des TMS
- Montage entièrement sécurisé
- Fonction AutoLock
- Nouvelle gamme innovante
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Régler les planchers de travail tous les 50 cm en hauteur.
Amener les éléments à pied d’œuvre lorsque l’accès est difficile (trous d’homme, escaliers, couloirs, etc.).
Edifier des ossatures autour d’ouvrages complexes : réservoirs, cheminées, clochers, bateaux, plates-formes off-shore, bâtiments, etc.
C’est un système polyvalent de façade, service, étaiement qui sert dans tous les domaines la construction, la rénovation, le spectacle, etc.
Matériaux
- Aciers
Divers
Depuis plus de 70 ans, LAYHER est le synonyme mondial d’échafaudages de qualité utilisés et recommandés par les professionnels comme en témoignent les 20 000 km de tubes en aciers fabriqués et distribués sur les 5 continents par l’intermédiaire de près de 40 filiales dans le monde.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
Solution d’échafaudage moderne : EUROFAÇADACIER /ALU
EUROFAÇADACIER /ALU est un système fiable et complet qui répond aux exigences de l’échafaudage moderne : sécurité et rapidité dans tout type d’utilisation,...