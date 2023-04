SP 25 DHF - robuste et puissante, pour de grandes quantités de chape liquide

La puissante pompe à vis sans fin SP 25 DHF est adaptée à l’application aisée et fiable de grandes quantités de chape liquide. Grâce à son moteur diesel 3 cylindres de 37 kW avec un niveau d’échappement « Stage V », la pompe peut être utilisée sans difficulté, même à l’avenir, dans toute l’UE ainsi qu’en Suisse. Les performances supplémentaires sont la mise en oeuvre de plus grandes quantités de matériaux ainsi que des dimensions/ pressions de refoulement supérieures.



La zone de remplissage, généreusement dimensionnée, est équipée d’une protection anti- projections pivotante et d’un puissant tamis vibrant. La faible hauteur de remplissage facilite ici le chargement sur le chantier ainsi que le nettoyage final. Le poids réduit de la pompe simplifie en outre la manipulation sur le chantier.



Votre distributeur Putzmeister est à votre disposition pour vous donner des détails techniques et répondre à vos questions pratiques.



Vos avantages :

Structure robuste – A fait ses preuves sur les chantiers et sur la piste d’essais

Supporte un grand nombre de pompes à vis sans fin jusqu’à la 2L8

Une télécommande fiable permet une multitude de fonctions

Poste de commande central avec clavier intuitif et un affichage clair

Réservoir plus grand, permet de fonctionner longtemps sans avoir à refaire le plein

Pieds pour une stabilité optimale sur le chantier

Capot plastique robuste de très grande qualité pour une durée de vie maximale

Déplacement en toute sécurité de l’engin avec une grue – grâce à un anneau de levage intégré

Caractéristiques techniques SP 25 DHF :

Trémie de pompage : 250 l

Pompe : Pompe à vis sans fin 7515 Premium

Débit de pompage* : jusqu’à 20 m³/h

Pression de pompage : 35 bar

Distance de pompage** : 150 – 200 m

Capacité du réservoir 40 l

Moteur : Diesel 3 cylindres Kubota, 37 kW à 2 700 tr/min (Stage V)

Poids : 1 050 kg

Longueur x largeur x hauteur : 4 280 × 1 410 × 1 300 mm

Hauteur de remplissage : 730 mm

Granulométrie max : 8 mm

Châssis : freiné, homologué pour l’usage sur route

* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en oeuvre.