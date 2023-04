STREETLIGHT FLEX : nouveaux luminaires LEDVANCE pour l'éclairage public

Nos nouveaux luminaires STREETLIGHT FLEX sont conçus pour l’éclairage public ainsi que pour l’éclairage des parkings. Alliant performance et robustesse, cette gamme de luminaires mettra au service des villes un éclairage efficace et durable.



Qu'il s'agisse de rues, de parkings ou de zones urbaines extérieures, une distribution uniforme de la lumière est cruciale. La distribution lumineuse du STREETLIGHT FLEX est homogène et aucun flux lumineux n'est émis au-dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison.



Il est disponible en trois tailles : Small (13W à 36W), Medium (58W à 80W) et Large (110W à 158W) avec un flux lumineux jusqu’à 23 900 lm pour répondre à de vastes applications en éclairage public.



L’ouverture de la trappe d’accès se fait sans outil et génère la coupure automatique du courant pour un travail sécurisé sur le luminaire.



Le raccordement automatique se fait facilement grâce au bornier automatique, assurant ainsi une connexion facile et rapide. L'embout flexible permet un montage top et latéral. Un réglage plus fin de l'inclinaison sur une plage de +/- 15° est réalisable sans ouvrir le corps de la lanterne. Le luminaire possède également une protection contre les surtensions jusqu’à 10 kV et il bénéficie d’une garantie de 5 ans.



STREETLIGHT FLEX c’est la garantie d’un luminaire, performant et robuste offrant un éclairage durable. Sécurité et confort pour éclairer les villes, les parkings et une multitude d’autres applications. La durée de vie de ce luminaire est estimée jusqu’à 100 000 heures L90, offrant ainsi un confort non négligeable pour des projets de grande envergure.