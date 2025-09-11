STUCC ACRYLIQUE : enduit décoratif pour un décor légèrement brillant aux effets marbrés
STUCC ACRYLIQUE est l’enduit décoratif intérieur qui transforme chaque mur en une œuvre d’art contemporaine. Prêt à l’emploi et teintable en machine dans 16 teintes, il révèle un fini légèrement marbré et lisse, offrant un jeu de textures et de lumière qui sublime les murs d’un voile luxueux.
Conçu pour les architectes et décorateurs exigeants, il combine technicité professionnelle et liberté créative : application manuelle précise, rendu nuancé, finition brillante , et personnalisation totale selon l’ambiance souhaitée. Son nuancier de teintes profondes, entre mystère et sérénité, permet de créer des atmosphères feutrées, élégantes et raffinées, idéales pour des intérieurs haut de gamme, salons, halls ou espaces de réception.
MODE OPÉRATOIRE :
- Étape 1 :
PRÉPARATION DES SUPPORTS
Sur fonds peints : appliquez directement l’enduit sur un support homogène, propre et préalablement poncé.
Sur supports bruts (enduit ou plaque de plâtre) : appliquez soit une impression, soit une sous-couche d’apprêt. Il est inutile de cumuler les deux, au risque de bloquer le support.
PRÉPARATION DE L’ENDUIT (mise à la teinte)
Pour faciliter l'application en fine couche ainsi que le confort de mise en œuvre, il est conseillé de diluer à 2 % les teintes foncées, et entre 3 à 4 % les teintes claires.
Seau de 6 kg : Teintes foncées (N°482 – N°483 – N°484 - N°485): ajoutez environ 120 ml d’eau - Teintes claires (autres teintes) : ajoutez entre 180 ml et 240 ml d’eau.
Seau de 12 kg : Teintes foncées (N°482 – N°483 – N°484 - N°485): ajoutez environ 240 ml d’eau - Teintes claires (autres teintes) : ajoutez entre 360 ml et 480 ml d’eau.
- Étape 2 :
APPLICATION DE L’ENDUIT DÉCORATIF STUCC ACRYLIQUE - 16 COULEURS
1ère passe : Appliquez uniformément l’enduit en ratissage avec les outils traditionnels. Après séchage, poncez, si nécessaires les éventuelles surépaisseurs avec un papier abrasif grain 180, époussetez.
2ème passe : Appliquez une seconde passe en plein, toujours en ratissage et procédez à nouveau au ponçage après séchage si nécessaire.
3ème passe : Appliquez à nouveau l’enduit à l’aide d’un couteau ou d’une lisseuse en procédant par pastillage ratissé espacé. Superposez ensuite progressivement les pastilles jusqu’à recouvrir entièrement la deuxième passe. Assurez-vous que le papillonnage est satisfaisant avant de poursuivre le travail. Un simple passage de lame, sans appuyer, permet de révéler le décor après séchage. Cela facilite également l’obtention de la brillance lors du passage à la laine d’acier. Une seconde passe de papillonnage permet d’intensifier la teinte et d’obtenir un rendu plus homogène et plus profond.
Le rendu brillant ne nécessite pas un ferrage appuyé : un excès de pression peut noircir la teinte ou arracher le support. Vous obtiendrez ainsi un décor mat aux reflets légèrement brillants.
- Étape 3 :
Optionnel : pour maximiser la brillance du décor et obtenir un rendu STUCC, frotter de la laine d’acier n°000, avec des mouvements circulaires, sur le décor bien sec.
Matériaux (détail) :
- Enduit décoratif intérieur en pâte à base de charges minérales et résines
Labels et certifications (détail) :
- A+ (très faibles émissions de COV)
- Déclaration environnementale INIES
- Conforme EN 16-566 et NFT 36-005
- Conforme DTU 59.1
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Caractérisation NFT 36-005 : Famille III – Classe 2
Densité : env. 1,4
Consommation : 400 g/m² pour décor fini
Séchage : 6h
Couleur : à teinter en machine (16 teintes)
Adhérence (EN 16-566) > 0,5 MPa
COV : 30 g/l max (limite 200 g/l)
Matériaux
- Plâtres et enduits
Labels et certifications
- COV A+
- EN
Divers
Enduit décoratif intérieur, en pâte, pour application manuelle.
Supports : plâtre, plaques de plâtre, enduits, anciens fonds peints
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
