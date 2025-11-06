Application mécanisée des enduits : gain de temps et régularité

Les avantages de la mécanisation

L’application mécanisée des enduits offre un véritable gain de temps à chaque étape du chantier, tout en améliorant la productivité et le confort de travail des applicateurs.

Sur un chantier de 50 m², la comparaison reste significative :

Préparation : 2 à 3 min en manuel, contre 10 à 15 min avec un équipement mécanisé.

Protection : 15 min en manuel (pose de polyane) contre 60 min pour la protection complète des surfaces, plafonds, huisseries et vitrages.

Application : environ 8 h pour deux passes manuelles, contre seulement 2 h 30 avec la machine.

La méthode mécanisée engendre en outre une consommation optimisée de produit et une réduction du temps de main-d’œuvre.

Le confort de travail est renforcé : les efforts physiques sont moindres, les gestes plus souples et le matériel plus ergonomique.

Enfin, la projection contrôlée garantit une épaisseur homogène et un rendu maîtrisé sur toute la surface.

Les types de mécanisation

→ Airless – Machine sans air, pulvérisation haute pression

La pulvérisation Airless s’effectue à l’aide d’une machine sans air, équipée d’un pistolet. Ce système permet une dépose régulière et rapide de l’enduit sur les supports. Ses principaux avantages résident dans la légèreté du pistolet, le faible encombrement du tuyau et la maniabilité du matériel ce qui la rend particulièrement adaptée aux chantiers multi-étages ou aux zones difficiles d’accès.

Elle est recommandée pour le dégrossissage, le lissage, la finition et le traitement des bandes à joint.

→ Projection – Pompe à vis sans fin

Appelée également « queue de cochon », la projection se fait à l’aide d’une machine équipée d’une pompe à vis sans fin. La dépose de l’enduit s’effectue à l’aide d’une lance, permettant une application régulière et rapide sur le support. Ce procédé est particulièrement adapté aux enduits de charge moyenne à forte, tels que la goutelette ou le débullage, et convient aux chantiers de grande surface.

La mise en œuvre selon la technologie

→ Airless

Préparation de la machine : ôter la crépine, le filtre de pompe et le filtre de crosse du pistolet pour faciliter le passage de l’enduit. Plonger le pied de pompe de l’Airless dans le seau d’enduit.

Choix des buses : chaque enduit TOUPRET correspond à une ou plusieurs buses adaptées. Il est recommandé de se reporter aux indications spécifiques de chaque produit.

Application : pulvériser perpendiculairement au support à une distance de 0,7 à 1 m. Déplacer le pistolet de façon régulière pour une dépose homogène. Travailler en passes croisées, avec un chevauchement d’environ 50 % entre deux passages.

Garnissage ou lissage : lisser à la lame de 50 cm minimum après pulvérisation. Il est conseillé de lisser le plafond avant les murs. Si nécessaire, appliquer une seconde passe pour parfaire le rendu.

Ponçage : selon le type de finition souhaité, un ponçage léger peut être effectué après séchage complet.

→ Projection

Préparation de la machine : ajuster le débit d’air et le débit produit selon le rendu souhaité :

Gros grain : débit élevé, pression d’air faible.

Grain fin : débit lent, pression d’air élevée.

Tester la pompe à l’eau avant utilisation, puis remplir la trémie ou la cuve.

Choix des buses : utiliser une buse correspondant au type d’enduit et à la finition attendue.

Application : projeter l’enduit en effectuant des mouvements circulaires, perpendiculairement au support (0,7 à 1 m). Déplacer la lance régulièrement pour une dépose uniforme.

Lissage : sur supports bruts ou dégradés, lisser dès la première couche. Pour un effet goutelette, une deuxième passe sans lissage peut être réalisée.

Le choix des buses

→ En Airless

Chaque machine Airless possède des caractéristiques propres de puissance et de débit. Le choix de la buse doit tenir compte du type d’enduit et du débit de la pompe. Le débit produit de la buse doit être inférieur ou égal à celui de la pompe.

Le code de buse se compose de trois chiffres :

Le premier correspond à l’ angle de pulvérisation (largeur du jet multipliée par dix).

Les deux suivants indiquent le diamètre de l'orifice (en millièmes de pouce).

Exemple : une buse 517 → angle de 50°, diamètre de 0,017 pouce. L’angle détermine la largeur du jet ; le diamètre, la quantité d’enduit délivrée.

Le tableau ci-dessous permet de déterminer le numéro de la buse à utiliser :

→ En Projection

Le choix de la buse dépend du type d’enduit et du rendu recherché :

Goutelette fine : 3 mm

Goutelette moyenne : 4 à 5 mm

Goutelette grosse / débullage : 6 à 12 mm

Deux paramètres peuvent également être ajustés pour affiner le résultat :

Débit produit : plus le débit est lent, plus le grain obtenu sera fin.

Débit d'air : plus ce débit est fort, plus la gouttelette projetée sera fine.

Rendu souhaité :

Gros grain : débit élevé, basse pression d’air.

Grain fin : débit lent, haute pression d’air.

En résumé

La mécanisation offre un gain de temps considérable, un rendement maîtrisé et un confort d’application accru, tout en assurant une qualité constante de finition. L’adaptation du matériel, la bonne préparation du chantier et le choix rigoureux des buses sont les clés d’un résultat professionnel, conforme aux exigences de productivité et de régularité des chantiers modernes.

