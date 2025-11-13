Système d’intégration photovoltaïque : ROOF SOLAR PVC 600
Le système ROOF-SOLAR PVC 600 est une solution photovoltaïque spécialement conçue pour l’intégration de panneaux solaires rigides sur toitures-terrasses équipées d’une membrane PVC.
Ce procédé permet une installation simple, rapide et sécurisée grâce à des rails en aluminium soudés directement à la membrane, assurant une fixation sans perforation et sans lestage. L’ensemble garantit une excellente tenue mécanique, une répartition homogène des charges et une parfaite étanchéité. Adapté aux bâtiments neufs comme en rénovation, ce système optimise la production solaire tout en offrant une solution durable, fiable et compatible avec de nombreuses configurations de toitures plates.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Utilisation : toitures-terrasses neuves, en réfection ou rénovation.
Support : tôles acier nervurées (TAN) avec isolant de classe compressibilité C.
Revêtement d’étanchéité : membrane synthétique PVC (ex. ARMOURPLAN SM 150, épaisseur ≥ 1,5 mm).
Position des modules : pose à plat, inclinée simple shed ou double shed Est-Ouest.
Poids du système : environ 2 kg/m².
Longueur des rails : 600 mm (0,6 m) pour les ensembles « rail ».
Composants principaux : rail aluminium (alliage 6060), bandes de maintien PVC, fixations universelles, visserie inox/aluminium.
Installation : fixation sans perçage de la membrane d’étanchéité, pré-montage des rails avec bandes de maintien thermo-soudées.
Classement feu : Broof (t3) pour le procédé.
Matériaux
- Aluminium
- PVC
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
- Toiture
- Énergie
- Photovoltaïque
- Solaire
- PVC
