ConnexionS'abonner
Fermer

Système d’intégration photovoltaïque : ROOF SOLAR PVC 600

Partager le produit
IKO

Le système ROOF-SOLAR PVC 600 est une solution photovoltaïque spécialement conçue pour l’intégration de panneaux solaires rigides sur toitures-terrasses équipées d’une membrane PVC.

Ce procédé permet une installation simple, rapide et sécurisée grâce à des rails en aluminium soudés directement à la membrane, assurant une fixation sans perforation et sans lestage. L’ensemble garantit une excellente tenue mécanique, une répartition homogène des charges et une parfaite étanchéité. Adapté aux bâtiments neufs comme en rénovation, ce système optimise la production solaire tout en offrant une solution durable, fiable et compatible avec de nombreuses configurations de toitures plates.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Utilisation : toitures-terrasses neuves, en réfection ou rénovation.
Support : tôles acier nervurées (TAN) avec isolant de classe compressibilité C.
Revêtement d’étanchéité : membrane synthétique PVC (ex. ARMOURPLAN SM 150, épaisseur ≥ 1,5 mm).
Position des modules : pose à plat, inclinée simple shed ou double shed Est-Ouest.
Poids du système : environ 2 kg/m².
Longueur des rails : 600 mm (0,6 m) pour les ensembles « rail ».
Composants principaux : rail aluminium (alliage 6060), bandes de maintien PVC, fixations universelles, visserie inox/aluminium.
Installation : fixation sans perçage de la membrane d’étanchéité, pré-montage des rails avec bandes de maintien thermo-soudées.
Classement feu : Broof (t3) pour le procédé.

Matériaux

  • Aluminium
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
IKO - Batiweb

IKO, situé à Toronto au Canada, est un leader sur le marché de la production de...

6 rue Laferrière
75009 PARIS
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.