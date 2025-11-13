Système d’intégration photovoltaïque : ROOF SOLAR PVC 600

Le système ROOF-SOLAR PVC 600 est une solution photovoltaïque spécialement conçue pour l’intégration de panneaux solaires rigides sur toitures-terrasses équipées d’une membrane PVC.

Ce procédé permet une installation simple, rapide et sécurisée grâce à des rails en aluminium soudés directement à la membrane, assurant une fixation sans perforation et sans lestage. L’ensemble garantit une excellente tenue mécanique, une répartition homogène des charges et une parfaite étanchéité. Adapté aux bâtiments neufs comme en rénovation, ce système optimise la production solaire tout en offrant une solution durable, fiable et compatible avec de nombreuses configurations de toitures plates.