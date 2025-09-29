ConnexionS'abonner
IKO EXCEL SOLAR intègre la liste verte C2P en photovoltaïque

Communiqué
Publié le 29 septembre 2025
IKO EXCEL® SOLAR, solution tout-en-un pour toitures-terrasses : étanchéité, énergie verte, légèreté et pose rapide en neuf comme en rénovation.
IKO EXCEL®SOLAR : l’énergie solaire au service de vos toitures-terrasses

IKO EXCEL®SOLAR est une solution complète et innovante d’étanchéité photovoltaïque sous Avis Technique, conçue pour maximiser l’efficacité énergétique tout en garantissant une mise en œuvre simple et rapide. Grâce à ses modules photovoltaïques flexibles, cette technologie permet d’exploiter efficacement la surface de vos toitures tout en respectant les exigences structurelles.

Adaptable à tous types d’éléments porteurs, en construction neuve ou en rénovation, il offre une solution efficace et durable pour produire de l’électricité verte.

Avec un poids d’environ 2,8 kg/m², les modules EXCEL®SOLAR PANDA sont parfaits pour les toitures-terrasses ne pouvant pas supporter des panneaux rigides classiques. 

Une installation simplifiée pour une performance optimale

Conçues spécialement pour ce système, les membranes d’étanchéité associées permettent de réduire la phase de préparation du support, simplifiant ainsi l’installation et optimisant les coûts. Cette intégration parfaite garantit une étanchéité fiable et une exploitation efficace de l’énergie solaire.

Une solution durable et respectueuse de l’environnement

IKO EXCEL®SOLAR s’inscrit pleinement dans une démarche de transition écologique. En exploitant une ressource renouvelable et en réduisant l’empreinte carbone des bâtiments, il constitue une alternative à la fois économique et responsable pour les professionnels du secteur.

Adoptez IKO EXCEL®SOLAR pour une toiture durable, performante et éco-responsable !

 

