Tapis modulaires Quickmat-Tile

Le seul véritable tapis d'entrée textile structuré modulaire !

Ce tapis textile structuré unique pour intérieur a un effet grattant et séchant et retient dans ses creux la salissure et l'humidité en provenance de l'extérieur.

Jusqu'à 10 fois plus de capacité de rétention de la poussière qu’un tapis textile non structuré.

Pour trafic piétonnier élevé jusqu'à 2000 passages jours.

Capacité de piégeage de la poussière 10 fois supérieure à celle d'un tapis d'entrée textile standard.

Pour écoles, immeubles de bureaux, immeubles d'habitation, cliniques, commerces, supermarchés, banques, cinémas, musées, caféterias.

À la coupe. Livraison garantie en 6 jours maximum dans l'U.E. continentale.

Matériaux (détail) :

Inserts polyamide 6.6.

Labels & Certifications (détail) :