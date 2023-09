Tapis Quick Trio à la coupe / au rouleau

Utilisations : intérieur, en fosse.

Inserts moquette polyamide multifilament 6.6 Classe 3.2 et inserts polypropylène grattant et absorbant.

Facilement recoupable sur chantier, pour ajuster à la fosse.

L'entretien du tapis est essentiel pour maximiser la fonction antisalissure ainsi que la durabilité et l'apparence du tapis. N'utilisez jamais d'eau chaude sous pression.