Tapis souple de propreté Coral

Les tapis d’entrée Coral sont des tapis de propreté souples à pouvoir absorbant et grattant retenant jusqu'à 94 % de la saleté et de l'humidité. L’installation de ces tapis de propreté vous permet ainsi de réduire le coût d’entretien de vos revêtements de sol jusqu'à 65%, et d’en augmenter ainsi la durée de vie. Coral est disponible dans plusieurs gammes spécifiques ayant chacune leur propre fonction. Ces gammes bénéficient d’une grande résistance au trafic intense et convient aux personnes à mobilité réduite. L’installation d’un tapis Coral vous permettra de bénéficier d’une extension de garantie des revêtements de sol installés au sein du bâtiment (selon conditions).

Existe en version FR (traitement anti-feu)

Caractéristiques :