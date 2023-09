Tapis technique ROMAT REVERSE

Le Romat Reverse est un tapis d'entrée anti-salissures qui permet un trafic piéton intensif et le passage de charges lourdes (résistance compression statique : maxi 2900 kg /100 cm²).

Protège les personnes en réduisant les risques de chutes et de glissades.

Diminue les coûts d’entretien du sol et augmente sa durée de vie.

Pour trafic piétonnier intensif jusqu'à 5000 passages jours.

Trafic chariot non motorisé : chaises roulantes, chariots de magasin, chariot de livraison, pour 600 kg sur 4 roues.

Résistance au feu : Bfl-s1.

Utilisation en intérieur ou extérieur couvert.

Centre commerciaux, gares, aéroports, accès livraison, hôtels, chariots lourds.

Matériaux (détail) :

Matière : contient 30% d'aluminium recyclé.

Matière - Profiles : alu brut.

Matière - Inserts : caoutchouc naturel + fibres polyamide.

% de matière recyclée : aluminium 30%.

Labels & Certifications (détail) :