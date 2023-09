Technoform SP16, espaceur warm edge, la meilleure performance thermique du marché

Technoform est fier de vous proposer son espaceur warm edge pour vitrage isolant à la meilleure performance thermique : le SP16 (ancienne désignation TGI-Spacer Precision).



La combinaison optimale de nos matériaux dans le SP16 permet d'obtenir les valeurs U les plus basses dans l'ensemble du système. Nos développements dans le domaine de la performance thermique s'inscrivent dans la tendance des bâtiments à énergie quasi nulle (habitat passif) ou positive (BEPOS).



Grâce à notre procédé de fabrication innovant, Technoform garantit une haute qualité des joints périphériques du vitrage. Cela minimise la fluctuation des valeurs thermiques, assurant aux concepteurs et aux fabricants une base fiable pour leur calculs. Le SP16 peut être plié à chaud, soudé et assemblé à l'aide de connecteurs en toute sécurité. Il répond aux exigences de la norme EN 1279-2, 3 et 6. Un aspect de haute qualité complète l'ensemble.



SP16 - se fier à la perfection .

Meilleure performance thermique certifiée disponible sur le marché Warm edge (fait partie de la catégorie Haute Performance Thermique) pour vous aider à obtenir les certifications bâtiments les plus exigeantes telles que NF HQE, LEED, BREEAM, DGNB et le label E+C-

Une haute qualité du joint d'étanchéité du vitrage et des valeurs Lambda (λ) stables grâce à de très faibles tolérances de fabrication

Une haute résistance à la compression et une solidité facilitant la mise en oeuvre = qualité et durabilité pour vos vitrages

Adapté aux cadres de grandes dimensions ainsi qu'aux triples vitrages grâce à sa grande rectitude

Surface lisse et fibres invisibles

Des éléments de connexion parfaitement adaptés

Certifié Composant pour Maison Passive de Classe phA (Arctic Climate)

DTA suivi par le CSTB disponible