testo 860i : caméra thermique sans fil pour smartphone

Compacte, performante et connectée, la caméra thermique testo 860i révolutionne les inspections thermiques des professionnels du chauffage, de la climatisation, du bâtiment, du sanitaire et de la maintenance. Grâce à sa connexion à l’application testo Smart App, elle permet une visualisation instantanée des différences de température et une analyse détaillée en un clin d’œil !

Les avantages de testo 860i :

Détection rapide des anomalies thermiques : inspection des installations de chauffage, repérage des fuites, localisation des ponts thermiques et des zones humides.

Précision et haute résolution : capteur infrarouge 256 x 192 pixels et sensibilité thermique de 50 mK pour des images ultra-nettes.

Profitez de mesures intelligentes avec des fonctions exclusives : DeltaHeat pour l'analyse des températures aller/retour des radiateurs, DeltaCool pour le contrôle des températures différentielles des installations frigorifiques et climatiques, Mode thermographie pour la détection instantanée des points chauds et écarts thermiques, et Mode humidité pour évaluer le risque de moisissures et optimiser la prévention.

100 % connectée et intuitive : visualisation des images thermiques en direct sur smartphone ou tablette via l’App testo Smart.

Exportation et partage faciles : génération de rapports PDF en quelques clics pour une documentation simplifiée.

Utilisation flexible : manipulation à une main ou à distance (jusqu’à 10 m du mobile)

Robuste et fiable : protection IP54, résistance aux chutes jusqu’à 1,5 m et batterie rechargeable longue durée.

Avec la testo 860i, optimisez vos inspections thermiques et gagnez en efficacité ! Précise, rapide et facile à utiliser, elle s’impose comme un allié incontournable pour tous les professionnels exigeants.