TOUPRET Durcisseur de mur, redurcir et consolider les matériaux, Durcisseur fixant et pénétrant liquide, intérieur et extérieur, pour application manuelle

TOUPRET DURCISSEUR permet de redurcir et consolider les matériaux devenus tendres et fixer les fonds pulvérulents. Pour application manuelle en intérieur et extérieur. Renforce sensiblement l’adhérence des enduits et des peintures sur les supports traités. TOUPRET DURCISSEUR s’applique sur tous supports tendres, poudreux et farineux pourvu qu’ils soient absorbants et est recouvrable par tous types d’enduits, peintures et revêtements muraux. TOUPRET DURCISSEUR pénètre rapidement pour fixer les parties pulverulentes.

Avantages produit :

Redurcit et consolide

Fonds tendres, poudreux, farineux

Pénétration rapide

Fixe les parties pulvérulentes

Durcisseur fixant et pénétrant

Labels et Certifications :