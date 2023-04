TOUPRET Mastic, masticage de vitre et petit rebouchage sur bois, intérieur et extérieur, pour application manuelle

TOUPRET MASTIC BLANC permet le masticage de vitre et petit rebouchage sur bois, intérieur et extérieur, pour application manuelle. TOUPRET MASTIC BLANC s’applique sur menuiseries, bois préalablement imprimés et est impérativement recouvrable par une peinture, un vernis ou une lasure dès formation de la peau (6 à 8 jours). Toupret MASTIC BLANC ne craquele pas et ne colle pas aux mains, grâce à l'huile de lin, il s'applique et se lisse facilement.

Avantages produit :

À l'huile de lin

Ne craquele pas

Application et lissage facile

Ne colle pas aux mains

Labels et Certifications :