TOUPRET PULS'AIR BLEU, Enduit de finition en pâte, intérieur, pour une application à la machine à projeter

PULS'AIR BLEU FIN À PROJETER.

Puls'air Bleu est un enduit de lissage fin en pâte à projeter, intérieur pour application à la machine à projeter. Puls'air Bleu s'applique sur tous supports bruts et peints et est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux. Puls'air Bleu propose un pouvoir garnissant et convient en mélange avec le Puls'air Orange.

Avantages produit :

2 en 1 Garnissant/Lissant

Convient en mélange avec le puls'air orange

Excellente glisse

Ponçage facile

Pour finition courante

Jusqu'à 4mm

Labels et Certifications :