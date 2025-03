Tuile métallique GERARD MILANO

Tuile métallique double romane en petits panneaux d'acier revêtus de pierre naturelle garanti et inaltérable. Système de toiture légère, il s'installe sur toiture de faible pente, résiste aux conditions climatiques extrêmes comme la grêle, les tempêtes, le gel, la neige.

Le revêtement de pierre naturelle sur une base acrylique cuite au four donne un aspect massif et traditionnel, insonorise la couverture et empêche le vieillissement aux UV. L'installation est aisée et s'effectue sur un support de liteaux bois traditionnels comme pour de la tuile ordinaire. Une garantie de 50 ans accompagne cette tuile en acier protégée aluzinc.