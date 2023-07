Unité extérieure climatisation VRFMAX4R

PLUS-PRODUIT :

Un produit adapté aux exigences du marché tertiaire offrant une grande capacité de raccordement.

Des économies d’énergie pour cette unité extérieure aux performances améliorées en mode chaud et dotée de la technologie Intelligent Refrigerant Control.

Une installation simplifiée grâce à de grandes longueurs de liaisons frigorifiques et permettant la communication avec les autres unités extérieures de la gamme.

SPÉCIFICITÉS PRODUIT :

Applications multi-locataire

Les unités extérieures VRFMAX4R peuvent fonctionner dès 25% de la puissance raccordée et jusqu'à 150 % ce qui en fait le choix idéal pour les exigences liées au marché tertiaire : applications multi-locataires et mises en service multiples.

Avec la possibilité de raccorder jusqu'à 34 unités intérieures sur un seul circuit frigorifique et ses 64 modèles d'unités intérieures compatibles (de 1,1 à 28 kW), la gamme VRFMAX4R offre un large choix de combinaisons.

Économies d’énergie

Avec l'utilisation d'un compresseur DC Inverter à double rotor, le VRFMAX4R bénéficie de performances en mode chaud améliorées.

COP de 4,74 (selon modèle).

Installation simplifiée

Grâce à son ventilateur à large diamètre et son moteur triphasé à courant continu, le VRFMAX4R dispose d’une pression statique de 80 Pa.

Les unités extérieures peuvent simplement être installées dans un local, tout en préservant l’esthétique extérieure (boîtiers de contrôle frigorifique compacts).

Ces unités extérieures peuvent communiquer avec les autres unités extérieures de la gamme VRF.

La longueur totale de raccordement maxi est de 1000 m et de 700m pour une seule unité extérieure.

Chauffage continu

Les groupes extérieurs modulaires VRFMAX4R disposent d'un nouveau système intelligent de gestion des cycles de dégivrage. Lorsque l'unité n°1 entre dans un cycle de dégivrage, l'unité n°2 apporte l'énergie nécessaire pour garantir un confort continu dans le bâtiment.

Technologie IRC

La nouvelle technologie Intelligent Refrigerant Control pilote intelligemment la température du réfrigérant lors de l'installation. Cette nouvelle technologie apporte du confort, des économies d'énergie et de la longévité à vos installations.