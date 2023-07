Unité intérieure de climatisation Takao M2

Fluide R32

Performances avancées : SEER 7,40 et SCOP 4,10

Pilotage à distance en option

Compatibilité multi-splits



Flexibilité de pose :

meilleures longueurs de liaison de sa catégorie : pré-charge de 15 m de longueur et dénivelé max. de 15 m de hauteur (soit l’équivalent de 5 étages) ; pas besoin d’ajout de fluide pour la plupart des installations



Économies d’énergie :

classe A+ en chaud, classe A++ en froid

programmation hebdomadaire(3)



Confort toutes saisons :

large plage de fonctionnement : de -10°C à 46°C en mode froid et de -15°C à 24°C en mode chaud

mode hors gel

mode pleine puissance