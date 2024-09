Utherm Floor K Comfort dB et Utherm Floor K : plaques isolantes en mousse de polyuréthane rigide

Utherm Floor K Comfort dB :

Parement supérieur : complexe multicouche étanche au gaz type K de couleur marron et quadrillé au pas de 10 cm

Parement inférieur : complexe multicouche étanche au gaz type K de couleur marron et revêtu d’un voile de verre de 2,5 mm

Dimensions Standard : 1200 x 1000 mm

Épaisseur : de 28 mm à 104 mm

Résistance thermique : de 1,15 à 4,65 m².K/W

Emboîtement : Usinage des rives rainé-bouveté, centré sur les 4 côtés



Utherm Floor K :

Revêtement K : complexe multicouche étanche au gaz et de couleur marron pour éviter les reflets pendant la pose - quadrillé au pas de 10 cm sur un côté

Dimensions Standard : 1200 x 1000 mm

Épaisseur : de 25 à 160 mm

Résistance thermique : de 1,15 à 7,40 m².K/W

Emboîtement : Usinage des rives rainé-bouveté, centré sur les 4 côtés