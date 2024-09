Gamme Usystem Spécial ERP : panneaux de toiture

Découvrez nos panneaux de toiture Spécial ERP.

Les panneaux sandwich chevronnés Usystem Roof DS FR 30 HD sont une solution d'isolation pour toitures, combinant polyuréthane et laine de roche, idéale pour les chantiers aux exigences « feu » comme les ERP

Application : Panneaux sandwich chevronnés pour toiture inclinée avec une couverture ventilée (tuiles, ardoises, tôles métalliques*, zinc*…)

Pose : Sur les pannes de la charpente (pose perpendiculaire à l'égout) ou pose parallèle à l'égout avec écran de sous-toiture HPV

Isolation : Polyuréthane (PU) et Laine de Roche (LdR)

Valeur lambda PUR : 0,022 W/(m.K)

Valeur lambda laine de roche HD : 0,038 W/(m.K)



Les panneaux sandwich chevronnés Usystem Roof DS Acoustic HD, combinant polyuréthane et laine de roche, sont une solution d'isolation pour toitures, adaptée aux très grandes portées, et idéale pour les chantiers aux exigences « feu » et acoustiques comme les ERP. Ses finitions perforées optimisent l'absorption acoustique.

Application : Panneaux sandwich chevronnés pour toiture inclinée avec une couverture ventilée (tuiles, ardoises, tôles métalliques*, zinc*…)

Pose : Sur les pannes de la charpente (pose perpendiculaire à l'égout) ou pose parallèle à l'égout avec écran de sous-toiture HPV

Isolation : Polyuréthane (PU) et Laine de Roche (LdR)

Valeur lambda PUR : 0,022 W/(m.K)

Valeur lambda laine de roche HD : 0,038 W/(m.K)

Les panneaux sandwich chevronnés Usystem Roof DS Mineral Wool en laine minérale sont une solution d'isolation pour toitures, adaptée aux très grandes portées, et idéale pour les chantiers aux exigences « feu » et acoustiques comme les ERP

Application : Panneaux sandwich chevronnés pour toiture inclinée avec une couverture ventilée (tuiles, ardoises, tôles métalliques*, zinc*…)

Pose : Sur les pannes de la charpente (pose perpendiculaire à l'égout) ou sur chevrons (pose parallèle à l'égout)

Isolation : Laine de roche

Valeur lambda : 0,035 W/(m.K)

Pour nos autres panneaux de toiture, vous pouvez vous référer aux pages produits correspondants.

Labels et certifications (détail) :

Usystem Roof DS FR 30 HD :

ACERMI : 13/121/820 (PU)- 07/015/455 (LdR)

Usystem Roof DS Acoustic HD :

ACERMI : 13/121/820 (PU) - 07/015/455 (LdR)

Usystem Roof DS Mineral Wool :

ACERMI : 02/015/023

DOP : UNIDOP 2021005

DTA 5.1/17-2317_V

*Pose ventilée