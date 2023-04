Utherm Floor K Comfort dB : la référence sol pour l'isolation thermo-acoustique

La plaque isolante Utherm Floor K Comfort dB est utilisée en neuf et en rénovation pour l'isolation thermique des sols et pour l'isolation acoustique aux bruits de chocs. Il s'agit de l'association d'une sous-couche acoustique mince et de la plaque mère de Utherm Floor K.

Elle est préconisée sous dalle béton, sous chape flottante (fluide ou traditionnelle), sous revêtement scellé ou collé et est parfaitement adaptée au plancher chauffant/rafraîchissant.