Utherm Sarking K Anti-Slide, la plaque isolante Spécial Climat de Montagne

Utherm Sarking K Anti-Slide est une plaque isolante en mousse de polyuréthane rigide type PIR revêtue sur les deux faces d’un parement multicouche étanche. Elle est utilisée pour l’isolation par l’extérieur des toitures.

Elle dispose d’un revêtement anti-dérapant* sur la face supérieure qui assure une plus grande stabilité sur les plaques, une sécurité optimale et un meilleur confort lors de son installation.

Sa couleur marron anti-réfléchissant évite d’être ébloui pendant toute la durée de l’installation.

Autre avantage, son petit format (1200 x 1000 mm). Nos plaques sont légères et faciles à manipuler, avec moins de prise au vent. Elles sont ainsi idéales pour les toitures très pentues ou aux formes complexes et elles améliorent le confort au travail.

Le quadrillage au pas de 10 cm facilite la découpe ainsi que la mise en œuvre et le système d’usinage des rives rainé-bouveté centré sur les 4 côtés simplifie l’emboîtement.

Sa résistance à la compression fait de notre plaque Utherm Sarking K Anti-Slide la solution idéale pour les charges de neige. La pose des solutions Utherm Sarking K Anti-Slide se fait en montagne sur platelage, avec pare-vapeur et étanchéité complémentaire obligatoire.

Caractéristiques techniques :

Isolation en mousse de polyuréthane rigide type PIR

Revêtement : complexe multicouche étanche au gaz, avec traitement anti-dérapant sur la face supérieure, de couleur marron anti-réfléchissant, quadrillé au pas de 10 cm

Dimensions plaques : 1200 x 1000 mm - Surface nette après mise en place : 1189 x 989 mm

Emboîtement : Usinage des rives rainé-bouveté centré sur les 4 côtés

CE : λ 0,022 W/(m.K)

DOP : UNIDOP N°2021001D

ACERMI : 11/121/688

Profil d'usage ISOLE certifié : I5, S2, 03, L2, E4

Classe d’émission dans l’air intérieur : A+

* Même si ce revêtement est traité pour apporter plus de sécurité lors de la pose, les équipements de protection requis pour tout travail en hauteur doivent être utilisés.

Le saviez-vous ?

Nous proposons également une version Comfort, solution thermo-acoustique, avec de la fibre de bois pour le confort le plus complet dans l’habitat : thermique, d’été et acoustique : Utherm Sarking K Comfort Anti-Slide, complexe composé de l'Utherm Sarking K Anti-Slide et d’un panneau de fibre de bois orienté côté intérieur. Pour en savoir plus sur la version Comfort, cliquez ici.

