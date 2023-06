Vis à bois structurelle tête plate SWW

Tête large pour une forte résistance à la traversée de la tête,

Tête à empreinte étoile profonde améliorant le guidage de la vis et la durée de vie des embouts,

Acier zingué jaune pour une utilisation en intérieur et en environnement sec,

Pointe anti-fendage type 17 pour une meilleure amorce du vissage,

Filet asymétrique à grand pas et cranté pour une meilleure résistance à l'arrachement,

Alésoir réduisant les frottements à l'insertion,

Pré perçage non nécessaire.

Applications : Liaison entre murs CLT, plancher CLT sur mur CLT, panneau CLT sur poutre, panneau sur mur, assemblage mi-bois, ossature bois.