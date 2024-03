Concevoir la terrasse de ses rêves n’a jamais été aussi simple

Définissez la forme, taille, et l’emplacement de votre future terrasse-bois, configurez vos contraintes techniques et pensez votre projet dans les moindres détails ; du sens des lames de terrasse en passant par l’habillage des côtés, chaque critère et fantaisie peut être imaginé au sein de l’application ! Conçu pour une prise en main rapide, Deck Planner propose des vues 2D et 3D simples qui vous permettent de vous projeter facilement dans ce futur espace de vie en extérieur.

Vous recevez ensuite une liste 100% personnalisée et adaptée à la structure de votre projet, détaillant les produits et matériaux nécessaires à la structure de la terrasse : sections de bois, lames de terrasse, fixations, connecteurs, outils… Rien n’est laissé au hasard. Les éléments sont regroupés par « étapes » de réalisation : des fondations aux fixations des dernières lames de terrasse.

Une fois terminé, le projet s’exporte au format pdf ou se partage par e-mail. Ce rapport comprend les dimensions finales, des conseils et préconisations du fabricant, un listing des éléments à acheter et rappelle les normes techniques en vigueur à consulter avant de réaliser votre terrasse en bois.

Plus d’excuse ni prise de tête inutiles ! Votre nouvelle terrasse en bois va ENFIN voir le jour !

Pour accéder à Deck Planner, RDV sur simpson.fr.

Pour en savoir plus exit_to_app