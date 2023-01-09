Vis Terrasse DSPROA4

Tête cylindrique : finition discrète,

Empreinte étoile profonde : meilleure accroche de l’embout, idéale pour des applications à 90° et 45°,

Double filetage : meilleur plaquage de la lame,

Filet asymétrique à grand pas : forte résistance à l’arrachement,

Filet cranté : meilleure évacuation des poussières,

Pointe flèche 4 pans : pas de pré-perçage du bois,

Support : Bois exotiques et résineux,

Domaine d'utilisation : Fixation de lames en bois exotiques ou résineux sur lambourdes bois exotiques ou résineux.