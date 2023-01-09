Vis Terrasse DSPROA4
La vis pour terrasse bois durs DSPRO A4 est préconisée pour la réalisation de terrasses et assemblages en bois exotique dur.
Matériaux (détail) :
- Acier inoxydable A4 (316) suivant NF EN 10088.
Labels & Certifications (détail) :
- Classe service 3
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Tête cylindrique : finition discrète,
Empreinte étoile profonde : meilleure accroche de l’embout, idéale pour des applications à 90° et 45°,
Double filetage : meilleur plaquage de la lame,
Filet asymétrique à grand pas : forte résistance à l’arrachement,
Filet cranté : meilleure évacuation des poussières,
Pointe flèche 4 pans : pas de pré-perçage du bois,
Support : Bois exotiques et résineux,
Domaine d'utilisation : Fixation de lames en bois exotiques ou résineux sur lambourdes bois exotiques ou résineux.
Matériaux
- Aciers
Labels et certifications
- EN
- Normes CE
Divers
Produits associés : Foret aléseur
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Bois
- Terrasse
- Assemblage
- Vis
- RESINEUX
- Afficher plus
