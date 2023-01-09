ConnexionS'abonner
Vis Terrasse DSPROA4

SIMPSON STRONG-TIE

La vis pour terrasse bois durs DSPRO A4 est préconisée pour la réalisation de terrasses et assemblages en bois exotique dur.

Matériaux (détail) :

  • Acier inoxydable A4 (316) suivant NF EN 10088.

Labels & Certifications (détail) :

  • Classe service 3

Tête cylindrique : finition discrète,
Empreinte étoile profonde : meilleure accroche de l’embout, idéale pour des applications à 90° et 45°,
Double filetage : meilleur plaquage de la lame,
Filet asymétrique à grand pas : forte résistance à l’arrachement,
Filet cranté : meilleure évacuation des poussières,
Pointe flèche 4 pans : pas de pré-perçage du bois,
Support : Bois exotiques et résineux,
Domaine d'utilisation : Fixation de lames en bois exotiques ou résineux sur lambourdes bois exotiques ou résineux.

  • EN
  • Normes CE

Produits associés : Foret aléseur

