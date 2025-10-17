ConnexionS'abonner
Fermer
EUROPA PREFABRI - Batiweb

EUROPA PREFABRI

Calle Perú, 6 - Edifico Twin Golf B, planta 2 Oficina 1
28290 Madrid
Espagne
Site web de la marque

Le Groupe EUROPA PREFABRI est une entreprise espagnole leader et pionnière dans le secteur de la construction modulaire préfabriquée. Avec plus de 20 ans d’expérience, le groupe est l'héritier d'une entreprise familiale dédiée à la fabrication de modules et de structures métalliques depuis les années 60.

EUROPA PREFABRI SL propose aux entreprises et aux particuliers la vente de divers produits. Nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et l’installation de bâtiments modulaires pour diverses utilisations.

ESTRUCTURAS TUBULARES EUROPA SL est spécialisée dans la conception et fabrication d’abris de parking, constructions préfabriquées et mobilier urbain.

Retrouvez tous les produits EUROPA PREFABRI :

  • Campements modulaires
  • Conteneurs de stockage
  • Bâtiments préfabriqués
  • Bungalows de chantier
  • Bungalows en kit
  • Bâtiments modulaires
  • Entrepôts préfabriqués
  • Modules personnalisables
  • Guérites
  • Logements préfabriqués
  • Carports métalliques
  • Carports toiles
  • Parking solaire

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.