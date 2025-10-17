Le Groupe EUROPA PREFABRI est une entreprise espagnole leader et pionnière dans le secteur de la construction modulaire préfabriquée. Avec plus de 20 ans d’expérience, le groupe est l'héritier d'une entreprise familiale dédiée à la fabrication de modules et de structures métalliques depuis les années 60.



EUROPA PREFABRI SL propose aux entreprises et aux particuliers la vente de divers produits. Nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et l’installation de bâtiments modulaires pour diverses utilisations.



ESTRUCTURAS TUBULARES EUROPA SL est spécialisée dans la conception et fabrication d’abris de parking, constructions préfabriquées et mobilier urbain.



Retrouvez tous les produits EUROPA PREFABRI :

Campements modulaires

Conteneurs de stockage

Bâtiments préfabriqués

Bungalows de chantier

Bungalows en kit

Bâtiments modulaires

Entrepôts préfabriqués

Modules personnalisables

Guérites

Logements préfabriqués

Carports métalliques

Carports toiles

Parking solaire