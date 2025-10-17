EUROPA PREFABRI
28290 Madrid
Espagne
Le Groupe EUROPA PREFABRI est une entreprise espagnole leader et pionnière dans le secteur de la construction modulaire préfabriquée. Avec plus de 20 ans d’expérience, le groupe est l'héritier d'une entreprise familiale dédiée à la fabrication de modules et de structures métalliques depuis les années 60.
EUROPA PREFABRI SL propose aux entreprises et aux particuliers la vente de divers produits. Nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et l’installation de bâtiments modulaires pour diverses utilisations.
ESTRUCTURAS TUBULARES EUROPA SL est spécialisée dans la conception et fabrication d’abris de parking, constructions préfabriquées et mobilier urbain.
Retrouvez tous les produits EUROPA PREFABRI :
- Campements modulaires
- Conteneurs de stockage
- Bâtiments préfabriqués
- Bungalows de chantier
- Bungalows en kit
- Bâtiments modulaires
- Entrepôts préfabriqués
- Modules personnalisables
- Guérites
- Logements préfabriqués
- Carports métalliques
- Carports toiles
- Parking solaire
