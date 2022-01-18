ConnexionS'abonner
Certification NF - Liants hydrauliques (NF002)

AFNOR Certification

Vous êtes fabricants de liants hydrauliques ? La certification NF 002 - Liants hydrauliques atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.

Créée en 1948 sous l’impulsion de l’ATILH (Association Technique des Liants Hydrauliques), la certification NF Liants hydrauliques atteste du haut niveau de qualité de votre produit. Gage de confiance, la certification NF 002 - Liants hydrauliques vous permet d’être distingué parmi les meilleurs produits industriels.

La certification NF 002 - Liants hydrauliques concerne :

  • Ciments courants
  • Ciments Portland composés CEM II/C-M et ciments composés CEM VI
  • Ciments à maçonner
  • Ciments d’aluminates de calcium
  • Ciments sursulfatés
  • Ciment naturel prompt
  • Ciments à usage tropical

Les avantages de la certification :

  • Garantir un produit en parfaite adéquation avec le marché et les attentes des clients
  • Faire progresser la qualité au sein même de l'entreprise
  • Disposer d’un argument différenciant face à aux concurrents

La liste des principales caractéristiques certifiées est la suivante :
Régularité de composition
Non-nocivité de l’agent de mouture
Aptitude à des emplois spécifiques
Vérification au dernier conditionnement
Régularité des caractéristiques mécaniques

  • Tertiaire
AFNOR Certification - Batiweb

L’association AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l’intérêt...

11 Rue Francis de Pressensé
93200 Saint Denis
France

