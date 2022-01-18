Certification NF - Liants hydrauliques (NF002)

Vous êtes fabricants de liants hydrauliques ? La certification NF 002 - Liants hydrauliques atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.



Créée en 1948 sous l’impulsion de l’ATILH (Association Technique des Liants Hydrauliques), la certification NF Liants hydrauliques atteste du haut niveau de qualité de votre produit. Gage de confiance, la certification NF 002 - Liants hydrauliques vous permet d’être distingué parmi les meilleurs produits industriels.



La certification NF 002 - Liants hydrauliques concerne :

Ciments courants

Ciments Portland composés CEM II/C-M et ciments composés CEM VI

Ciments à maçonner

Ciments d’aluminates de calcium

Ciments sursulfatés

Ciment naturel prompt

Ciments à usage tropical

Les avantages de la certification :