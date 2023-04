Depuis 1942, MAX est reconnu, dans le monde entier, comme l'un des principaux fabricants d'outils industriels et de produits de bureau haut de gamme. Les ingénieurs produits de MAX se concentrent sur le développement de produits dotés de caractéristiques très innovantes et durables pour répondre aux besoins en constante évolution des professionnels qui les utilisent.

Le professionnalisme de MAX commence avec nos équipes de R&D, grâce à la recherche de nos ingénieurs, et au soin portés à notre production, pour satisfaire au mieux nos clients. Sur la base des commentaires de l'utilisateur final, nous repensons continuellement nos produits, pour coller aux besoins du terrain. Nos relations de travail étroites avec nos clients nous permettent de garder une longueur d'avance sur les tendances de l'industrie sur les marchés en croissance.

Les produits industriels MAX consistent en des outils durables mais légers, conçus avec des caractéristiques très innovantes et brevetées. Dans cette catégorie, MAX fabrique des cloueurs pneumatiques, des compresseurs haute pression de 34 bars et les ligatureuses les plus innovantes et durables du marché.

Les produits MAX sont développés au Japon et fabriqués dans des usines certifiées ISO9001 et ISO14001. Tous les produits sont testés pour répondre à nos exigences en termes de normes, de performance et de qualité. Le siège social de MAX EUROPE est situé à Almere, aux Pays-Bas, et est au service des clients de tous les pays européens. Le siège social de MAX est situé à Tokyo, au Japon.

Le savoir-faire de MAX EUROPE :