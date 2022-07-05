ConnexionS'abonner
Ligatureuse RB441T : faciliter vos travaux d'attaches de treillis soudés et de fers à béton

MAX EUROPE

Productivité accrue et gain de temps considérable en fournissant à vos équipes la ligatureuse de barres d'armature RB441T.
Les normes et réglementations actuelles ainsi que le contexte tendu dans lequel évolu le monde du bâtiment pousse les acteurs du bâtiment à s'adapter à la situation. Rentabilité des chantiers, productivité sont au coeur des préoccupations des acteurs du BTP. La ligatureuse RB441T permet aux compagnons ferrailleurs d'attacher 5 fois plus vite qu'à la main et permet de tenir les delais lors du processus d'attache des fers à bétons et treillis soudés.

Domaine d'utilisation :

  • Ferraillage des planchers et dalles béton ainsi que des murs banchés
  • Maisons individuelles, logement collectifs, batiments tertiaire ainsi que le génie civil

+ ÉCONOMIQUE

  • La RB441T est la seule ligatureuse à utiliser un fil doublé de 1 millimètre permettant d'avoir un couple de serrage accru ainsi qu'une consommation de fil réduite de moitié grace à son mécanisme TWINTIER breveté.

+ FIABLE

  • Grace à l'emplacement de la bobine et des engrenages protégés par un carter, le bourrage de fil est réduit.
  • La fonction de débourrage permet de debloquer le fil en moins de 10 secondes.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poids : 2.5 kg
Dimensions : 300 mm(H) x 120 mm(W) x 352 mm(L)
Fixations minimales par bobine : 145
Fixations maximales par bobine : 265
Consommable : TW1061T / TW1061T-PC / TW1061T-EG / TW1061T-S /
Taille des barres d’armature applicables, 2 barres 10 x 10 - 22 x 22mm, 4 barres jusqu'à 13 x 13 x 16 x 16 mm
Fixation par charge : 5000
Vitesse de fixation : Approx. 1/2 sec
Temps de charge de la batterie : 65 minutes à pleine charge
Batterie : JPL91440A
Chargeur : JC925A

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Application :
Radier,
Dalles béton,
Ferraillage ponts,
Dallage industriel,
Voile,
Banche,
Plancher béton

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

MAX EUROPE - Batiweb

Depuis 1942, MAX est reconnu, dans le monde entier, comme l'un des principaux fabricants d'outils...

45 ANTENNESTRAAT
1322AH ALMERE
Pays-bas

Plus d'informations


