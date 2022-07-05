Ligatureuse RB441T : faciliter vos travaux d'attaches de treillis soudés et de fers à béton

Productivité accrue et gain de temps considérable en fournissant à vos équipes la ligatureuse de barres d'armature RB441T.

Les normes et réglementations actuelles ainsi que le contexte tendu dans lequel évolu le monde du bâtiment pousse les acteurs du bâtiment à s'adapter à la situation. Rentabilité des chantiers, productivité sont au coeur des préoccupations des acteurs du BTP. La ligatureuse RB441T permet aux compagnons ferrailleurs d'attacher 5 fois plus vite qu'à la main et permet de tenir les delais lors du processus d'attache des fers à bétons et treillis soudés.



Domaine d'utilisation :

Ferraillage des planchers et dalles béton ainsi que des murs banchés

Maisons individuelles, logement collectifs, batiments tertiaire ainsi que le génie civil

+ ÉCONOMIQUE

La RB441T est la seule ligatureuse à utiliser un fil doublé de 1 millimètre permettant d'avoir un couple de serrage accru ainsi qu'une consommation de fil réduite de moitié grace à son mécanisme TWINTIER breveté.

+ FIABLE