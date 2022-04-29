ConnexionS'abonner
Fermer

MODULES PRÉFABRIQUÉS : Solutions modulaires pour usage immédiat

Partager le produit
EUROPA PREFABRI

Europa Prefabri est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de modules préfabriqués.
La construction modulaire offre une solution rapide et efficace, permettant d’optimiser les délais de fabrication et l'espace disponible. 
Les combinaisons de possibilités sont illimitées afin de correspondre au mieux aux attentes des clients. 
Les principales utilisations des modules préfabriqués sont pour bureaux, vestiaires, bases de vies, sanitaires, restauration rapide de type Food-Truck, dortoirs... 
Tous nos modules sont superposables en hauteur et en largeur. Cela permet d’obtenir des espaces adaptés à vos besoins par l’union des modules de façon rapide et simple. 
Vous décidez vous-même de la distribution intérieure en fonction de vos besoins.  
Nos modules sont fabriqués sur demande en choissant toutes les caractéristiques ou bien selon notre gamme de modules standards. 

Les principales caractéristiques que le client peut librement modifier sont les suivantes :

  • Longueur du module (jusqu’à 8m de longueur)
  • Finition des panneaux sandwich et couleurs
  • Distribution intérieure : plusieurs étages, ajout d'éléments sanitaires, de pièces indépendantes
  • Installation électrique : adaptation aux normes de chaque pays, rajout de lumières, prises, interrupteurs
  • Matériel, dimensions et finition des menuiseries 

Notre département technique étudie minutieusement toutes les demandes afin de proposer l'option qui s'adapte le mieux à l'utilisation et au projet final du module. 

Faites nous part de votre projet ! 

Vidéo du produit

Fiche technique

Matériaux

  • Aciers
  • Fibre de verre
  • Laine de roche
  • Polyuréthane

Labels et certifications

  • ISO
  • Normes CE

Divers

Nos modules préfabriqués sont spécialement conçus pour le transport international.
La largeur optimale, 2,35m, permet d'expédier les modules aussi bien assemblés qu'en modèle FLAT-PACK.
Cette méthode permet d'envoyer jusqu'à 10 modules préfabriqués à la fois afin de maximiser les frais de port, tant par camion que par conteneur maritime de 40'.
Une fois arrivés à destination, les modules sont assemblés en quelques heures seulement.

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

EUROPA PREFABRI - Batiweb

Le Groupe EUROPA PREFABRI est une entreprise espagnole leader et pionnière dans le secteur de...

Calle Perú, 6 - Edifico Twin Golf B, planta 2 Oficina 1
28290 Madrid
Espagne

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.