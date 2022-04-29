MODULES PRÉFABRIQUÉS : Solutions modulaires pour usage immédiat

Europa Prefabri est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de modules préfabriqués.

La construction modulaire offre une solution rapide et efficace, permettant d’optimiser les délais de fabrication et l'espace disponible.

Les combinaisons de possibilités sont illimitées afin de correspondre au mieux aux attentes des clients.

Les principales utilisations des modules préfabriqués sont pour bureaux, vestiaires, bases de vies, sanitaires, restauration rapide de type Food-Truck, dortoirs...

Tous nos modules sont superposables en hauteur et en largeur. Cela permet d’obtenir des espaces adaptés à vos besoins par l’union des modules de façon rapide et simple.

Vous décidez vous-même de la distribution intérieure en fonction de vos besoins.

Nos modules sont fabriqués sur demande en choissant toutes les caractéristiques ou bien selon notre gamme de modules standards.

Les principales caractéristiques que le client peut librement modifier sont les suivantes :

Longueur du module (jusqu’à 8m de longueur)

Finition des panneaux sandwich et couleurs

Distribution intérieure : plusieurs étages, ajout d'éléments sanitaires, de pièces indépendantes

Installation électrique : adaptation aux normes de chaque pays, rajout de lumières, prises, interrupteurs

Matériel, dimensions et finition des menuiseries

Notre département technique étudie minutieusement toutes les demandes afin de proposer l'option qui s'adapte le mieux à l'utilisation et au projet final du module.

Faites nous part de votre projet !