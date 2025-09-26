CAELIO : le seul ballon tampon classé A à découvrir sur Artibat

Une première sur le marché : un ballon tampon classé A

Dans les systèmes CVC, un ballon tampon permet de stabiliser les débits, lisser la consommation d’énergie et limiter les cycles marche/arrêt des équipements comme les pompes à chaleur. Le ballon CAELIO d’Ubbink va encore plus loin en étant le seul du marché à obtenir une classification énergétique A, un gage rare de performance et d'efficacité durable.

Cette avancée majeure sera présentée sur le salon Artibat 2025, où le CAELIO participera au Concours de l’Innovation, dans la catégorie performance énergétique et confort thermique.

Un atout pour les professionnels exigeants

Développé pour les installateurs, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études et exploitants de logements collectifs, le ballon tampon CAELIO permet :

Une stabilisation thermique des systèmes de chauffage et de refroidissement ; Une réduction des cycles courts, prolongeant la durée de vie des PAC, chaudières ou systèmes hybrides ; Une alimentation continue des émetteurs (radiateurs, planchers chauffants) même en cas de variations de débit ; Un appoint thermique lors de phases critiques comme le dégivrage.

Compact, bien pensé, facile à poser

Disponible en 50 L (version 120 L prévue prochainement), le ballon CAELIO se distingue par sa compacité (508 x 508 x 590 mm), ses raccordements supérieurs adaptés aux locaux techniques exigus, et une isolation renforcée en mousse polyuréthane de 50 mm.

Il intègre des capteurs de température pour un réglage précis du système, et sa cuve supporte jusqu’à 95 °C et 3 bars de pression, garantissant une grande robustesse d’exploitation.

Un produit pensé pour l’efficacité énergétique et la transition bas carbone

La classe A en performance énergétique, rare dans cette catégorie, est obtenue grâce à une conception orientée efficacité :

Isolation thermique renforcée, Moins de pertes énergétiques, Réduction des redémarrages intempestifs, Moins d’entretien et de nuisances sonores.

Fabriqué en Allemagne (Brilon), CAELIO s’inscrit aussi dans une démarche durable : production de proximité, faible empreinte carbone, longévité des matériaux.

RDV sur Artibat 2025 pour découvrir CAELIO

Le salon Artibat, rendez-vous majeur des professionnels du bâtiment, accueillera Ubbink et son ballon tampon CAELIO sur son stand B29 dans le Hall 7. Ce sera l’occasion de découvrir en exclusivité ballon tampon Caelio ainsi que le ballon préparateur SR200 et SR300. Les experts Ubbink seront présents sur le stand pour vous présenter les principales caractéristiques des produits et répondre à vos questions.

→ Énergie domestique

Gamme CAELIO® : ballons tampons et ECS CAELIO®, optimisés pour les PAC, offrent performance, confort durable et économies d’énergie pour tous les logements. Chemilux Renosouche : permet de raccorder facilement une chaudière à condensation sans retirer la dalle béton existante.

→ Ventilation

Gamme Air Excellent : En simple-flux ou en double-flux, pour un logement neuf ou en rénovation, Ubbink propose une gamme complète de solutions conformes aux exigences réglementaires et sanitaires. Terminal de Ventilation Contego : Convient aux systèmes de ventilation mécanique centralisée, en assurant l'entrée et la sortie d'air grâce aux conduits isolés Aerfoam.

→ Enveloppe du bâtiment

Sortie de toit Valetis : Sortie de toit haute performance pour l’extraction d’air d’une VMC simple ou double-flux ou tout autre système raccordé avec 40% de matière recyclée Sortie de toit Vepac® 200 Nova : Sortie de toit type chatière ardoise haute performance pour l'extraction de VMC ou tout autre système raccordé avec 50% de matière recyclée Passe-câbles solaire : Pour toit en ardoise, en tuile ou pour toit plat, il permet d'assurer l'étanchéité au niveau des câbles de panneaux solaires

Pour en savoir plus exit_to_app