Spécial Artibat 2025

BOITCO : la boite de réservation la plus plébiscitée par les professionnels
Boîte de réservation étanche – Fabrication française et qualité garantie Optimisez vos chantiers avec notre boîte de réservation 100 % étanche,...
Thématique du 13 octobre au 26 octobre
Solution combinée 3 en 1 et certifiée NF EN ISO 22097:2023 aux multiples performances permettant de réaliser efficacement l'isolation thermique, phonique, l'étanchéité...
Le nouveau système TECLIT de ROCKWOOL a été spécialement développé pour l'isolation des conduits et autres éléments de chauffage et de refroidissement...
SLINOVA X est le nouveau coulissant, de REHAU, qui impressionne par sa large surface vitrée ouvrant l’intérieur à un panorama d’exception.
Le bardage P 2730 désigne un revêtement de façade PVC premium au design intemporel qui s’adapte à tous les types d’isolants en ITE. L'esthétique est caractérisée...
Avec notre solution PDM/PLM, vous pouvez gérer en toute simplicité et flexibilité les diverses informations de vos projets, y compris les données de différentes CAO. Notre...
Les modèles « Vario » de notre gamme vous donnent la possibilité d’intervenir sur l'aspect du jeux de lignes de l'enveloppe du bâtiment habillé de façon...
Dalle alvéolaire OCITY PAV65 – Solution pour parkings perméables en zone urbaine La dalle OCITY PAV65 est un système de stabilisation conçu pour la réalisation...
Les électriciens ont besoin de différents outils à différents endroits. De nombreux coffrets à outils n'offrent pas une stabilité suffisante et il faut souvent...
Optim'O est un collecteur d'eau de pluie nouvelle génération. Il permet une récupération optimale des eaux pluviales. Facile à poser sur n'importe...
COHB Industrie, acteur reconnu pour son expertise dans les solutions de traitement des ponts thermiques, avec sa technologie exclusive Slabe, annonce aujourd’hui une évolution majeure de son identité et...
La Ledlenser P7R Pro est une lampe torche LED professionnelle conçue pour offrir un éclairage puissant et polyvalent sur les chantiers et en extérieur. Grâce à sa fonction...
Pourquoi continuer à remplacer des ressorts… alors qu’il est possible de s’en passer ? Dépanner une porte sectionnelle industrielle sans attendre, quand les ressorts...
Découvrez Usystem Roof HB PIR : le panneau de toiture hybride nouvelle génération, par Unilin Insulation ! Usystem Roof HB PIR est un panneau de toiture hybride nouvelle génération...
Ecominéro organise l’événement REinventons le 20 novembre à Paris : rendez-vous clé de la REP Bâtiment pour les acteurs des produits et matériaux inertes.
Dans un secteur où chaque heure compte, la prospection commerciale peut vite devenir un casse-tête pour les artisans. C’est pour répondre à ce défi que Hellio a...
Les carports K2 ou les ombrières K2 offrent un confort de stationnement optimal grâce à une structure ingénieusement conçue. Disponibles en version simple ou...
Kömmerling 76 WarmCore est un système hybride innovant qui combine les avantages du PVC et de l’aluminium dans une conception unique. Grâce à son noyau central en PVC enveloppé...
CAELIO, seul ballon tampon classé A, sera dévoilé sur le salon Artibat 2025 : une solution innovante pour optimiser durablement vos systèmes CVC.
Du 22 au 24 octobre, EDILIANS présente EASY ROOF INTEGRATION kit et EDIPACK, ses solutions solaires performantes à découvrir sur le stand D21, hall 10A.
Au salon Artibat, Saunier Duval dévoile en avant-première sa nouvelle gamme de pompes à chaleur au R290, performantes et respectueuses de l’environnement.
