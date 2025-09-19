Une offre PAC + SSC clé en main dédiée aux professionnels

L’objectif : simplifier l’accès à une solution performante et directement éligible aux aides CEE et MaPrimeRénov’, tout en conservant la marge et la maîtrise technique pour les professionnels.

Une réponse directe aux nouveaux usages du marché

Aujourd’hui, de nombreux installateurs se retrouvent face à des offres concurrentes 100% packagées, dans lesquelles le particulier bénéficie immédiatement de la déduction des aides. Cela crée une pression sur le prix affiché et réduit la marge de manœuvre du professionnel.

L’offre SSC + PAC portée par Hellio, Cedeo et Thermador intègre cette logique, sans sacrifier l’accompagnement et la qualité du matériel.

Un pack complet et modulaire

Le professionnel accède à un pack tout-en-un, comprenant :

Un ballon solaire combiné Thermador (200 à 500L)

(200 à 500L) Une pompe à chaleur au choix parmi Ariston, Atlantic ou Panasonic

au choix parmi Les accessoires et régulations nécessaires (circulateur, mitigeur, etc.)

L’ensemble est préparé en plateforme Cedeo, validé en amont, et livré complet.

Des aides déduites automatiquement

Hellio gère l’intégration des aides CEE + MPR dans le prix final.

Résultat : le professionnel propose un reste à charge net dès le devis, sans avance de frais pour le client.

L’installateur conserve son rôle central dans la relation client, tout en gagnant en simplicité commerciale.

Des formations RGE accessibles

Pour accompagner les professionnels vers la montée en compétence, Thermador propose des formations RGE Qualicombi prioritaires dans le cadre de l’offre.

Un véritable levier pour ceux qui souhaitent développer leur activité dans le solaire thermique et les systèmes hybrides.

Une offre pensée pour les pros

« Nous avons voulu une réponse simple, efficace, qui réponde aux vraies contraintes terrain : matériel disponible, aides gérées, pack livrable, formation possible », explique l’équipe projet chez Hellio.

Pour en savoir plus ou recevoir l’offre :

pro@hellio.com

