Un vent d’air frais souffle à l’Aquascope

L’Aquascope, ce parc aquatique couvert au design innovant situé aux portes du Futuroscope à Poitiers, offre à ses milliers de visiteurs annuels une expérience en totale immersion, unique en son genre.

Le bâtiment de 6 000 m² a été imaginé par le cabinet d’architectes de renom Art'ur, dont l’objectif consistait à proposer une harmonie parfaite entre une esthétique ludique et un confort intérieur optimal, le tout dans un environnement durable.

Deux larges verrières composées de châssis fixes et de châssis ouvrants (50%) représentent le cœur de leur projet. Elles permettent en effet de faire rentrer la lumière naturelle et de l’air frais dans l’énorme espace, proposant ainsi un environnement agréable et sain aux enfants et aux adultes qui profitent des attractions.

Faire des vagues pour le confort des nageurs

Art'ur s’était également fixé comme objectif de garantir l’efficacité opérationnelle de l’infrastructure afin qu’elle consomme le minimum de ressources. Cela s’est traduit par la sélection minutieuse de matériaux pour la construction du bâtiment, des dispositifs, des installations et des finitions. Les services et les équipements, notamment la ventilation, ont également fait l’objet d’une réflexion, car ils contribuent considérablement aux coûts d’exploitation. Comme pour tous les centres aquatiques, une utilisation quotidienne du bâtiment requiert une hygiène stricte et des contrôles rigoureux de la qualité de l’air.

C’est pourquoi la ventilation naturelle joue un rôle primordial en faveur du bien-être et du divertissement des visiteurs. Dans une infrastructure où l’eau est mise à l’honneur, la chaleur et l’humidité peuvent rapidement engendrer de graves problèmes. Une solution efficace de ventilation naturelle garantit une qualité de l’air optimale, mais permet également de réduire les coûts énergétiques en prévenant le recours excessif à des dispositifs mécaniques.

Le ciel est la seule limite

Les ouvrants qui composent la moitié des deux impressionnantes verrières qui recouvrent une grande partie du toit de l’Aquascope sont équipés de moteurs à chaîne développés par WindowMaster. Installés sur plus de 50 % des châssis, ces moteurs à chaîne permettent d’ouvrir et de fermer automatiquement et manuellement une partie de la verrière pour une gestion dynamique de l’air. Il est par conséquent possible de programmer les ouvrants pour qu’ils laissent entrer l’air frais ou qu’ils restent fermés pour conserver la chaleur, en fonction des besoins des utilisateurs et des conditions météorologiques.

Cette solution présente un avantage majeur car les maîtres-nageurs peuvent contrôler les ouvrants depuis une armoire de commande (au moyen d’interrupteurs) et ajuster ainsi rapidement la ventilation selon les besoins. Une station météo est toutefois connectée au système afin de prévenir tout problème lié aux conditions météorologiques. Les ouvrants se ferment donc automatiquement lorsqu’il pleut ou en cas de fortes rafales.

Une leçon en ventilation synchronisée

L’Aquascope est équipé de pas moins de 222 châssis vitrés (dont la moitié est fixe), ce qui représente une tâche monumentale puisque chacun d’entre eux a dû être installé de sorte à pouvoir être utilisé indépendamment ou en tandem. Une solution sur mesure a donc été nécessaire : 7 armoires de commande WCC 320 et 7 modules avec interface KNX pour contrôler les panneaux par l’intermédiaire d’une carte fieldbus BACnet.

Ces solutions sont spécialement conçues pour gérer la ventilation quotidienne de façon à renouveler l’air en permanence sans devoir recourir à des systèmes mécaniques imposants. Leur rôle consiste à réguler l’apport en air frais dans l’espace aquatique, à maintenir un climat agréable et à prévenir la stagnation de l’humidité, un élément essentiel dans une piscine intérieure.

Pour assurer un fonctionnement optimal de ce système sensible, WindowMaster a collaboré avec EQUANS/INEO, la société responsable de l’installation et du câblage électrique, afin de proposer une solution qui optimise l’apport en air frais et l’évacuation de l’air vicié.

Pourquoi une ventilation naturelle est primordiale pour l’Aquascope

Dans un environnement comme celui de l’Aquascope, où l’air chaud et humide peut rapidement s’accumuler, la ventilation naturelle contribue à rendre cet endroit très apprécié des visiteurs, car ils peuvent s’amuser tout en se sentant protégés et en sécurité. Elle favorise notamment :

Le confort des visiteurs : un renouvellement constant de l’air grâce à une ventilation naturelle permet de garantir une ambiance plaisante pour les nageurs. L’air frais supprime en outre l’excès d’humidité et permet de maintenir une température modérée, même en cas de fortes chaleurs. Par ailleurs, une ventilation continue contribue à atténuer la forte odeur de chlore, privilégiant une meilleure qualité de l’air général à l’intérieur, à la fois pour les nageurs et les spectateurs.

: un renouvellement constant de l’air grâce à une ventilation naturelle permet de garantir une ambiance plaisante pour les nageurs. L’air frais supprime en outre l’excès d’humidité et permet de maintenir une température modérée, même en cas de fortes chaleurs. Par ailleurs, une ventilation continue contribue à atténuer la forte odeur de chlore, privilégiant une meilleure qualité de l’air général à l’intérieur, à la fois pour les nageurs et les spectateurs. Les économies d’énergie : en minimisant la dépendance aux systèmes mécaniques d’air conditionné et d’aération traditionnels, la ventilation naturelle peut contribuer à limiter la consommation d’énergie et participe ainsi à la réduction de l’empreinte carbone du bâtiment.

: en minimisant la dépendance aux systèmes mécaniques d’air conditionné et d’aération traditionnels, la ventilation naturelle peut contribuer à limiter la consommation d’énergie et participe ainsi à la réduction de l’empreinte carbone du bâtiment. La gestion de l’humidité : les piscines intérieures sont particulièrement sujettes à l’accumulation rapide d’humidité qui entraîne souvent la formation de condensation, de moisissures et d’autres problèmes de maintenance. La ventilation naturelle est connue pour favoriser l’évacuation de l’humidité superflue, ce qui garantit une meilleure durabilité du bâtiment et permet d’économiser des coûts d’entretien.

« L’Aquascope témoigne de l’importance capitale d’une conception optimale de la ventilation dans des environnements aquatiques. Les solutions proposées par WindowMaster permettent au centre aquatique de bénéficier d’un système de ventilation efficace, flexible et évolutif. Ce projet démontre en outre la nécessité d’une collaboration entre les architectes, les ingénieurs et les fabricants de systèmes afin de concevoir des espaces innovants qui privilégient le confort des utilisateurs. » Milène Galerneau

