BTAMP : la bouteille de mélange pour les collectifs
La bouteille de mélange BTAMP a été pensée pour les installations collectives les plus exigeantes.
Elle permet de raccorder plusieurs générateurs sur une seule bouteille, ce qui simplifie considérablement la conception des chaufferies. Ses piquages de grand diamètre assurent une circulation fluide et performante, tout en offrant la possibilité d’intégrer des résistances électriques d’appoint puissantes. Robuste, isolée et réversible, la BTAMP garantit fiabilité, efficacité et gain de place dans toutes les chaufferies collectives.
Matériaux (détail) :
- Corps : acier
- Isolation : mousse polyuréthane expansée rigide
- Jaquette : skaï bleu RAL 5013
- Manchons taraudés en acier
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Volumes disponibles : 300, 500 et 800 litres
Corps en acier avec jaquette skaï bleue RAL 5013
Pose au sol – bouteille réversible (installation à droite ou à gauche de la chaudière)
4 piquages de chaque côté
Piquages supérieurs et inférieurs pour purge d’air, chasse des boues et vidange
3 piquages 1/2" F pour instrumentation
2 piquages 2"1/2 F pour appoint par résistance électrique
Pression maximale admissible : 6 bar
Température de service : -10 °C à +110 °C
Isolation en polyuréthane expansé rigide (30 à 75 mm selon modèles)
Classe énergétique ErP : C
Constante de refroidissement : de 0,0663 à 0,1407 Wh/24h/L/K
Matériaux
- Aciers
- Polyuréthane
Divers
Installations de chauffage dans bâtiments collectifs (copropriétés, logements sociaux, établissements tertiaires, hôpitaux, écoles, etc.)
Découplage hydraulique entre générateur(s) (chaudière, PAC, biomasse) et réseau de distribution
Optimisation des performances des chaufferies collectives
Intégration d’instrumentation et résistances électriques d’appoint
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
