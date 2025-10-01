BTAMP : la bouteille de mélange pour les collectifs

La bouteille de mélange BTAMP a été pensée pour les installations collectives les plus exigeantes.

Elle permet de raccorder plusieurs générateurs sur une seule bouteille, ce qui simplifie considérablement la conception des chaufferies. Ses piquages de grand diamètre assurent une circulation fluide et performante, tout en offrant la possibilité d’intégrer des résistances électriques d’appoint puissantes. Robuste, isolée et réversible, la BTAMP garantit fiabilité, efficacité et gain de place dans toutes les chaufferies collectives.

Matériaux (détail) :