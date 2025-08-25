Prolit Lamella Mat : isolation thermique par l’extérieur des gaines de ventilation

Prolit Lamella Mat, un matelas isolant conçu pour optimiser l’efficacité des systèmes de ventilation. Alliant isolation thermique, acoustique et protection incendie, cette solution innovante limite les pertes d’énergie, améliore la durabilité des installations et renforce la sécurité des bâtiments.

Le Prolit Lamella Mat est composé de bandes de laine de roche aux fibres perpendiculaires, collées sur une feuille d’aluminium renforcée de fibres de verre. Cette configuration garantit une épaisseur d’isolation homogène, même dans les angles, assurant ainsi une protection thermique constante et optimale.

Conçu pour s’adapter aux différents types de conduits, ce matelas isolant léger et flexible épouse parfaitement les formes et angles des installations, simplifiant ainsi la mise en œuvre et réduisant le temps d’installation.

Matériaux (détail) :