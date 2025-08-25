ConnexionS'abonner
Fermer

Prolit Lamella Mat : isolation thermique par l’extérieur des gaines de ventilation

ROCKWOOL FRANCE
Partager : 

Prolit Lamella Mat, un matelas isolant conçu pour optimiser l’efficacité des systèmes de ventilation. Alliant isolation thermique, acoustique et protection incendie, cette solution innovante limite les pertes d’énergie, améliore la durabilité des installations et renforce la sécurité des bâtiments. 

Le Prolit Lamella Mat est composé de bandes de laine de roche aux fibres perpendiculaires, collées sur une feuille d’aluminium renforcée de fibres de verre. Cette configuration garantit une épaisseur d’isolation homogène, même dans les angles, assurant ainsi une protection thermique constante et optimale.

Conçu pour s’adapter aux différents types de conduits, ce matelas isolant léger et flexible épouse parfaitement les formes et angles des installations, simplifiant ainsi la mise en œuvre et réduisant le temps d’installation.

Matériaux (détail) :

  • Bandes de laine de roche aux fibres perpendiculaires, collées sur une feuille d’aluminium renforcée de fibres de verre.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Densité nominale : 37kg/m3
Réaction au feu / Euroclasse : A1
Tolérance d’épaisseur : T4
Absorption d’eau à court terme : WS (≤ 1 Kg/m²)
Température : 250°C
Résistance à la diffusion de vapeur d’eau du revêtement : Sd > 200 m

Matériaux

  • Aluminium
  • Fibre de verre
  • Laine de roche

Divers

Isolation des conduits de ventilation rectangulaires verticaux et horizontaux.
Isolation des conduits de ventilation cylindriques verticaux et horizontaux

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
ROCKWOOL FRANCE - Batiweb

ROCKWOOL est le leader mondial des solutions d’isolation en laine de roche, offrant des performances...

111 rue du Château des Rentiers
75013 Paris 13
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.