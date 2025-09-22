Découvrez la 3D pour vos chantiers de rénovation énergétique

Voir le projet avant même d’y être : kelvin° révolutionne la rénovation énergétique grâce à la 3D

Le 9 septembre, kelvin° a dévoilé une évolution majeure de son outil d’aide à la vente pour les professionnels de la rénovation énergétique : l’intégration de la modélisation 3D automatique. Cette nouveauté vient renforcer une promesse déjà bien connue des utilisateurs de la solution : aider les professionnels à gagner en efficacité, en précision et en impact commercial lors de la qualification des projets.

Un modèle 3D généré automatiquement à partir d’une adresse

Avec cette nouvelle version, kelvin° permet de visualiser le logement d’un particulier en 3D, simplement à partir d’une adresse. Plus besoin d’attendre la visite sur place pour comprendre la structure, l’orientation ou les volumes : le professionnel peut désormais anticiper les scénarios de rénovation et préparer ses rendez-vous avec une longueur d’avance.

Cette modélisation 3D générée automatiquement ouvre de nouvelles perspectives. Elle rend la qualification technique plus accessible à tous, sans formation spécifique en modélisation ou outil BIM. Dès la première prise de contact, le professionnel accède à une représentation fidèle du logement, incluant l’enveloppe thermique, l’orientation des parois, et des métrés exploitables. Cela facilite l’identification des postes de travaux et des potentiels d’amélioration énergétique.

Des scénarios de rénovation personnalisés et crédibles

Une fois le modèle généré, le professionnel peut concevoir des scénarios de travaux sur mesure, en sélectionnant chaque paroi, chaque surface, et en y associant les gestes techniques les plus adaptés (pose d’une PAC air/air, ajout d’un chauffage d’appoint, isolation d’un mur Nord). Le catalogue de travaux, enrichi et affiné, permet une personnalisation poussée de chaque proposition. Le résultat : des scénarios cohérents, crédibles et parfaitement alignés avec la réalité terrain ainsi qu’avec les attentes commerciales.

En parallèle, kelvin° enrichit son catalogue de gestes techniques, permettant ainsi une meilleure couverture des différents types de chantiers.

Un outil pédagogique pour convaincre les particuliers

Chaque scénario est ensuite disponible dans un rapport clair et pédagogique, destiné à être partagé avec le client. Ce document met en lumière les travaux envisagés, les surfaces concernées, les bénéfices attendus, ainsi que les aides financières mobilisables (MPR, CEE). Le particulier comprend mieux les enjeux et les étapes du projet, ce qui facilite sa prise de décision.

Cette approche visuelle et structurée transforme la manière dont les professionnels conduisent leurs rendez-vous. Comme l’exprime un bureau d’études utilisateur de la solution : « C’est beaucoup plus pédagogique pour discuter des surfaces. »

Pour qui ? Une solution pensée pour tous les acteurs de la rénovation

kelvin° s’adresse aux entreprises de travaux, bureaux d’études, diagnostiqueurs, opérateurs, et collectivités territoriales. L’outil vise autant les responsables techniques que les chargés de développement commercial, ou les conseillers énergie en lien direct avec les particuliers. Il répond à un besoin commun : optimiser la phase de qualification, professionnaliser le discours commercial et renforcer la crédibilité de la proposition de rénovation.