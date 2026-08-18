Isolation 2023

Vario Confort : le système star pour l’isolation des combles aménagés
Pour votre confort de travail et les performances de l’installation que vous réalisez, ISOVER a conçu le système optimal d’isolation des combles aménagés. En...
Thématique du 10 avril au 23 avril
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L’isolant extérieur Myral 85 mm est la solution d’ITE la plus mince du marché, éligible aux aides à la rénovation énergétique. Cette...
Isolant réflecteur respirant certifié NF EN ISO 22097:2023 avec écran HPV intégré. Destiné à l’isolation des toitures et murs par l'extérieur,...
La certification CEKAL est un gage de pérennité des vitrages isolants, feuilletés et trempés pour tous les acteurs de la construction.
Chaux hydraulique HL 5 composée de chaux de Saint-Astier®, de liants hydrauliques, de liants pouzzolaniques et d'adjuvants spécifiques. Produit certifié label EXCELL.
Nudura - Les BCI Nudura intègrent des technologies brevetées, innovantes et exclusives. Ils proposent une gamme complète de produits novateurs alliant solidité, efficacité...
La haute performance acoustique pour l’isolation sous-chape. TRAMICHAPE dB MAX est une sous-couche acoustique mince en fibre de polyester recouvert d’un film polyéthylène débordant,...
La ouate de cellulose Igloo France est un isolant thermique biosourcé fabriqué en France avec 90% de papiers recyclés. Un isolant performant fabriqué en France À...
Développée pour les techniciens de maintenance, les Facility Manager et les conseillers en rénovation énergétique : la caméra thermique testo 883 est un assistant...
Le bardage P 2730 désigne un revêtement de façade PVC premium au design intemporel qui s’adapte à tous les types d’isolants en ITE. L'esthétique est caractérisée...
Le bâtiment représente 45%¹ de l'énergie consommée en France (électricité comprise) et 19% des émissions de gaz à effet de serre, plus de 25% en comptant les émissions associées². La RE2020 est un enjeu...
Pour adresser les problématiques de réchauffement climatique, en travaillant sur l'efficacité énergétique des bâtiments, Softica propose sa porte automatique...
Les rupteurs de ponts thermiques Schöck en ITI assurent la continuité de l’isolation là où celle-ci est interrompue par des liaisons structurelles en béton de type...
Le panneau Stisolétanch® BBA ECA – Empreinte Carbone Améliorée – fait partie de notre nouvelle génération d’isolants PSE à faible impact...
Les Isorupteurs sont des rupteurs de ponts thermiques qui assurent l'isolation thermique linéique du plancher. Ces rupteurs ont été développés pour s'adapter...
Solinet® 160/50 : Système de solin en aluminium pour relevés isolés Grâce à son débord de 160 mm, le Solinet 160/50 apporte une réponse conforme,...
Faire le choix de l'isolation de toiture par l'extérieur, c'est la garantie d'offrir un meilleur confort thermique tout en préservant l'espace habitable sous les toits. Isoler...
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