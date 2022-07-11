Stisolétanch® BBA ECA : panneau polystyrène expansé bas carbone pour l’isolation des toitures

Le panneau Stisolétanch® BBA ECA – Empreinte Carbone Améliorée – fait partie de notre nouvelle génération d’isolants PSE à faible impact carbone. Contribuant à l’utilisation de matières premières renouvelables issues de la biomasse, Stisolétanch® BBA ECA est dédié à l’isolation sous revêtement d’étanchéité indépendant en toiture inaccessible. Avec de hautes performances thermiques, mécaniques et environnementales, il trouvera sa place dans tout projet de construction bas carbone.

Certifié ACERMI et ISCC+, Stisolétanch® BBA ECA vous offre tous les avantages du polystyrène expansé en isolation : durabilité excellente, facilité de pose, performance thermique et économie. Une innovation à découvrir dès maintenant sur vos chantiers !

Il est certifié ACERMI pour l’ensemble des épaisseurs allant de 50mm à 300mm.

La pose entre 300 et 400 mm d’épaisseur est possible sous réserve de validation du chantier au préalable par votre Chef de Marché HIRSCH Isolation.

Les + produit :