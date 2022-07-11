ConnexionS'abonner
Stisolétanch® BBA ECA : panneau polystyrène expansé bas carbone pour l’isolation des toitures

HIRSCH Isolation

Le panneau Stisolétanch® BBA ECA – Empreinte Carbone Améliorée – fait partie de notre nouvelle génération d’isolants PSE à faible impact carbone. Contribuant à l’utilisation de matières premières renouvelables issues de la biomasse, Stisolétanch® BBA ECA est dédié à l’isolation sous revêtement d’étanchéité indépendant en toiture inaccessible. Avec de hautes performances thermiques, mécaniques et environnementales, il trouvera sa place dans tout projet de construction bas carbone.

Certifié ACERMI et ISCC+, Stisolétanch® BBA ECA vous offre tous les avantages du polystyrène expansé en isolation : durabilité excellente, facilité de pose, performance thermique et économie. Une innovation à découvrir dès maintenant sur vos chantiers !

Il est certifié ACERMI pour l’ensemble des épaisseurs allant de 50mm à 300mm.

La pose entre 300 et 400 mm d’épaisseur est possible sous réserve de validation du chantier au préalable par votre Chef de Marché HIRSCH Isolation.

Les + produit

  • Impact CO2 réduit par rapport à un isolant PSE classique*
  • Contribue à l’utilisation de matières premières renouvelables limitant l’épuisement des ressources fossiles et valorisant les déchets verts d’autres filières
  • 100% recyclable avec notre service REuse
  • Permet de répondre à la RE 2020
  • Certifié ACERMI et ISCC+
  • Excellent rapport coût/performance/impact environnemental
  • Produit léger permettant d’augmenter la productivité chantier
  • Réduction de la pénibilité de mise en œuvre
  • Conçu et fabriqué en France

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Destination : Toiture-terrasse inaccessible
Usage : Toiture béton, bois ou acier
Type d’isolant : Polystyrène expansé (PSE)
Conductivité thermique λ : 36, mW/m.K
N° ACERMI : 22/081/1563
N° Avis Technique : 5/13-2340
N° DTU 43.1
N° DOP : ISOL001-20
Réaction au feu (Euroclasse) : E

Matériaux

  • Polystyrène

Labels et certifications

  • ISCC+
  • Label Acermi

Divers

Les panneaux Stisolétanch® BBA ECA peuvent être posés sur un élément porteur en bois, en béton ou en acier sur différents types de toitures inaccessibles :
Terrasses techniques ou zones techniques sous protection par dallettes préfabriquées
Toitures à rétention d’eau des eaux pluviales
Toitures végétalisées

En système apparent : 20 kPa maintenue à 80°C : classe B
Sous protection lourde : 40 kPa maintenue à 60°C : classe C
Document Technique d’Application n°5.2/19 – 2660_V2.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

