Porte automatique isolante OPTIMA + : la rupture de pont thermique, en coulissant et télescopique !

SOFTICA

Pour adresser les problématiques de réchauffement climatique, en travaillant sur l'efficacité énergétique des bâtiments, Softica propose sa porte automatique isolante, ou à rupture de pont thermique. L'OPTIMA +, c'est LA porte automatique à rupture complète de pont thermique.
Outre les atouts classiques des portes automatiques Softica (conception et fabrication françaises par Softica, accessibilité, fiabilité de fonctionnement, etc...), cette porte automatique à rupture de pont thermique se décline en version coulissante ET télescopique. Elle a été conçue pour être à rupture complète de pont thermique grâce à des closoirs en matériaux composite. Son coefficient thermique est donc performant et permet de la proposer dans le cadre de projets de bâtiments basse consommation.

Atouts produit :

  • Raidisseur, vantaux et parties fixes à rupture de pont thermique (alu de 45mm d’épaisseur et isolation thermique des vantaux par closoirs en matériaux composites)
  • Étanchéité des vantaux par double joint chicane et par brosse ajustable
  • Vitrage isolant à faible émissivité de types 44/2-16 swisspacer noir-44/2 planitherm de Saint Gobain

Matériaux :

  • Profilés aluminium épaisseur 45 mm
  • Vitrage feuilleté 44/2-16 swisspacer noir-44/2 planitherm
  • Closoirs en matériaux composite
  • Joints en EPDM
  • Composants électroniques

Labels et Certifications :

  • EN 16005
  • CE
  • CEM
  • C048

Fiche technique

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS MÉCANISME de porte électrique à isolation thermique (HxP): 150 x 217 mm (257 en version télescopique)
POIDS MAX SUSPENDU : 300 kg max (200 kg max pour 1 vantail)
PILOTAGE : Motorisation Brushless Softipower Drive ou Touch (sans balais, alimentation 230V mono, 50/60Hz, à courant continu, 24V, puissance 300W) et platine double micro-processeur
LARGEUR ET HAUTEUR de passage max : Selon poids des vantaux, de 800 à 3000 x 2500mm (au-delà nous consulter)

CONFIGURATIONS :
porte automatique isolante COULISSANTE :
1 vantail (ouverture droite ou gauche) ou 2 vantaux,
1 ou 2 parties fixes,
porte automatique isolante TÉLESCOPIQUE :
2 ou 4 vantaux,
1 ou 2 parties fixes

VITESSES Ouverture/fermeture de 1,5 à 3 s / 2 à 4 s (réglable)
INNOVATIONS : ﻿Motorisation Brushless et rupture pont thermique
TRANSMISSION : Courroie crantée renforcée pour une meilleure durabilité
COMMANDE : Sélecteur digital 6 positions ou tactile multifonctions (selon motorisation), télécommande radio ou bluetooth (selon motorisation) ou Smartphone (voir solution connectée)
RÉGLAGES DISPONIBLES : Hauteur vantaux, vitesses, temporisations…
FONCTIONS DISPONIBLES : Auto-apprentissage à l’initialisation, diagnostic SAV et installations, mises à jour et dépannages facilités via le sélecteur tactile ou par connexion USB (selon motorisation)
SÉCURITÉS : Ouverture de secours de la porte automatique isolante par système mécanique intrinsèque anti-panique avec boîtier vert et kit batteries, conforme article C048

Divers

Application :
Configurations coulissantes et télescopiques, avec ou sans parties fixes, avec ou sans imposte
Option avec traverse intermédiaire, soubassement plein, panneaux pleins…
Couleur RAL au choix
Nombreux accessoires disponibles : de verrouillage manuel et/ou électromagnétiques, de commande et sécurisation, digicode, interrupteur à clé, horloge (...)

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

