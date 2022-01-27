Porte automatique isolante OPTIMA + : la rupture de pont thermique, en coulissant et télescopique !

DIMENSIONS MÉCANISME de porte électrique à isolation thermique (HxP): 150 x 217 mm (257 en version télescopique)

POIDS MAX SUSPENDU : 300 kg max (200 kg max pour 1 vantail)

PILOTAGE : Motorisation Brushless Softipower Drive ou Touch (sans balais, alimentation 230V mono, 50/60Hz, à courant continu, 24V, puissance 300W) et platine double micro-processeur

LARGEUR ET HAUTEUR de passage max : Selon poids des vantaux, de 800 à 3000 x 2500mm (au-delà nous consulter)



CONFIGURATIONS :

porte automatique isolante COULISSANTE :

1 vantail (ouverture droite ou gauche) ou 2 vantaux,

1 ou 2 parties fixes,

porte automatique isolante TÉLESCOPIQUE :

2 ou 4 vantaux,

1 ou 2 parties fixes



VITESSES Ouverture/fermeture de 1,5 à 3 s / 2 à 4 s (réglable)

INNOVATIONS : ﻿Motorisation Brushless et rupture pont thermique

TRANSMISSION : Courroie crantée renforcée pour une meilleure durabilité

COMMANDE : Sélecteur digital 6 positions ou tactile multifonctions (selon motorisation), télécommande radio ou bluetooth (selon motorisation) ou Smartphone (voir solution connectée)

RÉGLAGES DISPONIBLES : Hauteur vantaux, vitesses, temporisations…

FONCTIONS DISPONIBLES : Auto-apprentissage à l’initialisation, diagnostic SAV et installations, mises à jour et dépannages facilités via le sélecteur tactile ou par connexion USB (selon motorisation)

SÉCURITÉS : Ouverture de secours de la porte automatique isolante par système mécanique intrinsèque anti-panique avec boîtier vert et kit batteries, conforme article C048