Léon Grosse acquiert Techniwood

Soucieux d’investir et se développer dans la construction durable, le groupe Léon Grosse annonce une prise de participation majoritaire au capital de Techniwood, spécialiste français de l’industrie bois hors-site.

« La prise de participation majoritaire dans Techniwood permettra au groupe de renforcer son expertise bois et de proposer des solutions bas carbone hors-site à ses clients », explique Lionel Christolomme, président du directoire de Léon Grosse.

Miser sur la préfabrication bois

Techniwood, qui développe des produits pour l’habitat, le tertiaire, et les bâtiments publics, que ce soit en neuf ou en rénovation, est notamment connu pour son système « Panobloc », disposant d’une dizaine de brevets déposés dans plus de 30 pays, et d’avis techniques en France.

L’entreprise compte 100 salariés, produit 120 000 m2 de panneaux par an, et dispose de trois sites : un site industriel à Rumilly, un pôle d’ingénierie bois à Épinal, et un pôle de développement à Paris. Le spécialiste des panneaux bois a déjà participé à la réalisation de grands projets tels que le Village des Jeux Olympiques de Paris 2024, ou encore la Cité administrative de Lyon.

« Nous partageons avec le groupe Léon Grosse la même vision : promouvoir des solutions industrielles et être un acteur pionnier et incontournable dans la préfabrication industrialisée, au service de la construction et réhabilitation durable à base de matériaux bois », a réagi François Pelissier, président de Techniwood.

Claire Lemonnier

Photo de une : Léon Grosse - Techniwood