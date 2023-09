Le groupe Léon Grosse annonce l’acquisition de HMR, acteur français de référence dans la taille et de la restauration de pierre. Une acquisition qui s’inscrit dans la volonté du groupe de poursuivre le développement de son activité patrimoine. En témoigne également la création de l’entité Léon Grosse Patrimoine.

Nouvelle acquisition pour le groupe Léon Grosse. Quelques mois après une prise de participation majoritaire au capital de Techniwood, pas question de lever le pied pour l’entreprise. La société de bâtiment et de travaux publics a en effet annoncé l'acquisition de HMR, acteur français du secteur de la restauration du patrimoine.

Une façon pour Léon Grosse d’affirmer sa volonté de développer son activité patrimoine. Et un renfort de poids qui ravit Alain Rougeot, directeur régional chez Léon Grosse : « À quelques jours des Journées européennes du patrimoine, nous sommes particulièrement fiers d’annoncer l’acquisition de HMR, véritable pépite régionale qui viendra compléter notre savoir-faire et renforcer notre positionnement dans les métiers liés au patrimoine ».

Une nouvelle entité dédiée aux métiers du patrimoine

En plus de cette acquisition, Léon Grosse annonce la création d’une nouvelle entité dédiée, Léon Grosse Patrimoine. Celle-ci englobera HMR et les filiales historiques du groupe axées sur le patrimoine.

Et Patrick Geoffray, gérant de HMR, de se réjouir : « Je suis convaincu que cette opération permettra de créer de nouvelles synergies, d’élargir notre clientèle et d’accroître notre présence sur le marché. Je suis impatient de travailler avec nos nouveaux collègues et de contribuer au succès de cette nouvelle étape pour notre entreprise HMR, au sein de Léon Grosse Patrimoine ».

Le Sud-Est, terrain de jeu attitré de HMR

Avec un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros et 30 collaborateurs, HMR possède des expertises reconnues en taille de pierre, maçonnerie et enduits chaux-chanvre. L’entreprise use le plus souvent de son expertise pour la restauration de Monuments Historiques et de caves pour des domaines viticoles.

L’activité de HMR s’étend principalement sur le grand quart Sud-Est du pays, du fait de ses deux implantations de Tossiat (Ain) et Jonquières (Vaucluse). Parmis les plus monuments les plus emblématiques que HMR s’est chargé de restaurer, on retrouve les châteaux des Allymes à Ambérieu-en-Bugey (Ain), la rénovation de l’Abbatiale Sénanque à Gordes, dans le Vaucluse (voir photo de Une), ou encore la réhabilitation et modernisation de l’Opéra Grand Avignon (Vaucluse).

Les deux sociétés ont également été amenées à travailler ensemble par le passé. HMR a été partenaire du groupe Léon Grosse sur le projet de restauration du chai du Clos des Lambrays à Morey-Saint-Denis (Côte d’Or).

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock