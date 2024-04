À Boulogne-Billancourt, sur une parcelle située dans la villa Ronsard, l’agence d’architecture CALMM établie à Paris et possédant, depuis 2018, une antenne à Valence, en Espagne, a réalisé une maison de ville aux formes simples et aux traits épurés. Sobriété et élégance se dégagent de l’ensemble.

Un dialogue subtil avec son environnement Donnant sur une petite voie perpendiculaire au boulevard Jean Jaurès, grand axe commercial de Boulogne-Billancourt, la villa Ronsard constitue une véritable barrière face au grand flux du boulevard tout en conférant à la parcelle un caractère champêtre. C’est donc dans un environnement urbain aux particularités bucoliques que les architectes de l’agence CALMM, fondée par Fabio Cavaterra et Luis Masiá Massoni, ont été mandatés pour mener à bien le projet. Ce dernier, d’une surface de 142m², prend place délicatement sur la parcelle qui lui est dédiée, tout en entretenant un dialogue subtil avec son environnement. Crédits photo : Rodrigo Apolaya

Optimiser les espaces La maison remplace avec tact un entrepôt de 60 m². Elle s’insère au lieu et prend garde à la préservation de l’ensoleillement des bâtiments environnants. En effet, les architectes, après avoir mené leur concertation avec les voisins, ont modifié une la toiture pour y intégrer les parties de nuit, tandis que l’autre moitié de la toiture reste oblique et respecte l’apport solaire des logements adjacents. Dans leur démarche, les architectes ont fait tout leur possible pour maximiser la sensation de générosité de cette maison. En effet, malgré sa situation en milieu urbain, le projet, optimise les espaces et s’adapte avec finesse à son entourage. De même, il tend à établir des relations variées avec le jardin, selon chaque étage.



L’organisation du rez-de-chaussée est marquée par les espaces communs qui donnent clairement sur le jardin le long de la façade sud. Tandis que la chambre principale, qui se trouve au sous-sol, entame un joli dialogue avec l’extérieur, les deux chambres d’enfants situées au premier étage, prennent place le long de la façade est. Les différents niveaux sont reliés par des vides ainsi que des escaliers. Rodrigo Apolaya

Un doux mélange de matières et de textures Toutes les pièces sont lumineuses, la couleur blanche de l’ensemble est complétée par quelques subtiles touches de bois qui réchauffent l’ambiance. Côté matériaux, les architectes ont opté pour le béton apparent et l’acier galvanisé, qui assurent le cadrage des vues vers le jardin. Nous remarquons également l’existence de la brique monomur qui vient compléter la charpente bois, la toiture en zinc et le plancher intermédiaire en acier galvanisé. La maison de CALMM constitue un doux mélange de matières et de textures, le tout dans un environnement urbain relativement dense. Pour parfaire leur œuvre, rappelons que les architectes ont opté pour l’isolation extérieure en fibre de bois. Ils ont utilisé les menuiseries en aluminium ainsi que le revêtement de façade en enduit à la chaux. CALMM est une agence d’architecture, urbanisme et design fondée en 2015. La structure est née à la suite du succès obtenu par le projet urbain Synergie, qui a été lauréat de la 12ème session d’Europan. CALMM possède plusieurs réalisations et les divers projets de l’agence ont été reconnus pour leur insertion particulière dans l’existant. La maison de ville de Boulogne-Billancourt n’est qu’un exemple réussi parmi d’autres.

Sipane Hoh Photo de Une : Rodrigo Apolaya