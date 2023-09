La laine de bois est issue de ressources naturelles et dotée de caractéristiques isolantes intéressantes. La laine de bois est devenue une alternative plus que crédible en matière d’isolation thermique. Caractéristiques, avantages, utilisations, prix de la laine de bois… ce dossier fait le tour de la question.

Qu'est-ce que la laine de bois ?

La laine de bois est fabriquée à partir de fibres de bois naturelles, généralement issues de résineux tels que le pin, le sapin et l'épicéa. Ces fibres sont traitées et agglomérées pour former des panneaux ou des rouleaux de laine de bois.

Concrètement, la laine de bois est fabriquée à partir de fibres de bois naturelles en provenance d'un défibrage de copeaux. Composée d’au moins 80 % de fibres de bois, la laine de bois est liée par un liant à base de polyester, de polyuréthane, de coton ou de maïs afin d’obtenir des panneaux.

La laine de bois se présente en effet sous trois différentes formes :

En vrac, sous forme de flocons, ou de feutre

En panneaux semi-rigides

En panneaux rigides

Ces trois formes permettent à la laine de bois de pouvoir être utilisée quel que soit le projet d’isolation :

Forme de la fibre de bois Utilisation en isolation En vrac Isolation par soufflage des combles ou d’une ossature avec une contre-paroi ou un faux plafond En panneaux semi-rigides Installation entre les montants d’un mur ou les chevrons d’une toiture En panneaux rigides Isolation des sols ou des murs



La capacité d’isolation de la laine de bois

La laine de bois possède d'excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique, ce qui en fait un matériau idéal pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et réduire les nuisances sonores.

La conductivité thermique de la laine de bois

La conductivité thermique est l’un des indicateurs permettant de mesurer l’efficacité d’un isolant. La conductivité thermique d’un matériau caractérise sa capacité à propager de la chaleur par conduction thermique. Elle s’exprime en Watt par mètre-kelvin (W/m.K). Concrètement, plus la conductivité est faible et plus l’isolant est efficace.

La conductivité thermique de la laine de bois est comprise généralement entre 0,036 et 0,046 W/m.K. Un chiffre qui en fait un excellent isolant thermique.

Le déphasage thermique de la laine de bois

Par ailleurs, la laine de bois apporte un véritable confort d’été. Cela s’explique par sa forte densité et sa capacité thermique. Pour les maisons à faible inertie à ossature bois, la laine de bois apparait donc comme une solution optimale.

En effet, cette densité élevée accroît sa capacité de déphasage thermique. Le déphasage thermique est la capacité d’un isolant à ralentir les transferts de chaleur. La laine de bois assure donc une excellente protection contre les transferts de chaleur en été, et permet ainsi de limiter l’utilisation par exemple de la climatisation.

Un long déphasage permet ainsi à l’isolant de conserver le pic de chaleur et de ne le restituer dans l’habitation que plus tard dans la journée ou la nuit. C’est le cas pour la laine de bois, dont le déphasage peut aller jusqu’à 15 heures.

Laine de verre ou laine de bois ?

Á titre de comparaison, la résistance thermique de la laine de verre et de la laine de roche est comprise entre 0,030 et 0,040.

Dotée d’un pouvoir isolant très légèrement inférieur aux isolants plus traditionnels, la laine de bois nécessite donc une épaisseur que très peu supérieure pour obtenir des performances identiques en hiver.

Cependant, la laine de bois offre un meilleur déphasage thermique par rapport aux laines minérales (laine de verre et laine de roche). Ces dernières ont une durée de déphasage thermique comprise entre 4 et 6 heures, contre 15 heures pour la laine de bois. Dans les régions chaudes, la laine de bois est donc un vrai plus par rapport aux laines minérales.

Laine de bois Laine de verre Laine de roche Prix au mètre carré Entre 20 et 50 euros Entre 3 et 8 euros Entre 5 et 15 euros



Pour les combles : laine de bois ou ouate de cellulose ?

La laine de bois peut être utilisée par soufflage pour l’isolation des combles perdues ou sous forme de panneaux pour les combles aménageables.

Avec une conductivité thermique comprise entre 0,036 et 0,046 w/m.K, la laine de bois concurrence directement la ouate de cellulose dans l’isolation des combles, dont la conductivité thermique est comprise entre 0,035 à 0,041 W/m.K.

Par ailleurs, leur prix est similaire, la fibre de bois en vrac coûte environ 12 euros le mètre carré d’isolation, contre 11 euros pour la ouate de cellulose.



La laine de bois est donc une concurrente sérieuse à la ouate de cellulose pour l’isolation des combles perdues.

Quelle épaisseur utilisée pour la laine de bois

Selon votre projet d’isolation, l’épaisseur de laine de bois à utiliser varie.

Type d’isolation Epaisseur de la laine de bois Combles en vrac Entre 25 et 45 cm Combles avec panneau Entre 30 et 50 cm Murs intérieurs Entre 15 et 18 cm Murs extérieurs Entre 15 et 20 cm

L’isolation phonique de la laine de bois

Grâce à sa porosité, la laine de bois est un isolant phonique efficace aussi bien pour arrêter les bruis aériens que les bruits d’impact. Par ailleurs, cet isolant dispose d’un fort pouvoir absorbant sur quasiment toutes les plages de fréquence.

Les caractéristiques de la laine de bois

En plus de disposer d’une bonne capacité d’isolation thermique, la laine de bois offre de nombreux avantages aux propriétaires et aux professionnels de la construction, notamment sa durée de vie, qui dépasse en moyenne les 50 ans.

La laine de bois : un isolant écologique

La laine de bois fait partie des matériaux biosourcés, autrement dit des matériaux de construction, dont la matière première est une matière organique renouvelable, aussi bien végétale qu’animale.

Même si la laine de bois nécessite une grande quantité d’énergie pour sa fabrication, elle est fabriquée à partir de ressources renouvelables, ce qui en fait un choix respectueux de l'environnement. Cet aspect écologique est renforcé par l’origine souvent locale de la matière première, issue de la filière française du bois.

Si la pollution principale provient des adjuvants (quand il y en a), les industriels parviennent de plus en plus à développer des adjuvants naturels comme la fécule ou l’amidon.

Enfin, la laine de bois ne contient pas de produits chimiques nocifs et peut donc être facilement recyclée en fin de vie.

La résistance au feu de la laine de bois

La laine de bois est un isolant combustible, classée E, autrement dit, dont la contribution à l'embrasement généralisé est très importante. Il convient donc de revêtir la laine d’un parement incombustible.

Il convient néanmoins de noter que contrairement au polystyrène expansé et au polystyrène extrudé, la laine de bois ne dégage pas de produits toxiques lors de sa combustion.

La laine de bois résiste-t-elle à l’eau ?

La laine de bois dispose d’une bonne réaction face à l’humidité. La laine de bois mouillée peut récupérer ses propriétés isolantes une fois sèche. Cependant, la laine de bois n’est pas un isolant efficace en milieu humide. Dans ce cas, on lui préférera la laine de roche, le liège ou les isolants synthétiques (polystyrènes et polyuréthane).

Il est également conseillé de poser un pare vapeur sur le côté intérieur de la laine de bois afin d’éviter la condensation et sa possible dégradation.

Résumé des avantages et des inconvénients de la laine de bois



Les avantages de la laine de bois Les inconvénients de la laine de bois Très bon confort thermique sur les périodes estivales

Régule efficacement l’humidité

Efficace en termes d’isolation phonique

Isolant écologique et renouvelable Un peu moins isolant qu’une laine minérale

Inflammable

Son prix

Sensible à l’humidité

Sensible aux rongeurs

Alexandre Masson