C’est l’histoire d’une fraction de ville qui reçoit le label EcoCité. Baptisé Smartseille, il s’agit du nouveau quartier de la ville phocéenne qui a été choisi par l’Institut de la Ville Durable pour incarner le savoir-faire français en matière d’aménagement urbain durable. Une opération qui illustre plusieurs procédés, dont l’efficience énergétique, la construction labellisée « Bâtiment Durable Méditerranéen », la mobilité décarbonée, la qualité d’usage et la nature en ville.

Smartseille prend place dans la zone arrière-portuaire. Le quartier constitue le premier repère de la ville durable méditerranéenne. En effet, l’ensemble est développé par la volonté de plusieurs instances, dont le groupe Eiffage et sa cellule de recherche en développement Phosphore, en collaboration avec la Ville de Marseille et Euroméditerranée. Connu sous le nom de l’îlot démonstrateur Allar, le projet occupe le site d’une ancienne usine à gaz et se trouve face au siège régional d’EDF.

Dans leur élaboration, les divers acteurs ont veillé à favoriser le lien social et encourager le vivre-ensemble, sans pour autant délaisser l’identité méditerranéenne qui constitue la force même de l’esprit du projet. Smartseille, qui couvre 58000 m² de surface de plancher, est donc la conséquence de l’étude de l’approfondissement du contexte géographique, socioéconomique, culturel et climatique du territoire.

L’opération tend ainsi à trouver les différentes réponses spécifiques et innovantes en matière de développement durable, tout en veillant à pallier plusieurs enjeux essentiels comme la mixité sociale, l’esprit intergénérationnel, la proximité des services et bien d’autres critères.

Crédits : © Pierre Quintrand

Le programme est dense. L’écoquartier abrite des logements sociaux, d’autres en accession libre, mais aussi des bureaux, une résidence intergénérationnelle, un hôtel, une crèche, des écoles et des commerces de proximité. Un nouveau quartier entier qui condense une multitude de grandes signatures architecturales comme Eduardo Souto de Moura et Jacques Sbriglio, Corinne Vezzoni, Atelier 82, Mathoulin-Jardin Architectes associés, Jean-Michel Battesti.

En avril 2023 a eu lieu la livraison de l’immeuble de bureaux Smartsea conçu par les agences d’architectures Carta-Reichen et Robert et l’Atelier d’Architecture EGR. Cette opération vient compléter l’écoquartier Smartseille et inaugure par la même occasion le premier épisode de l’ÉcoCité Euroméditerranée.

Crédits : © Giaime Meloni

Smartsea prend place sur les friches industrielles. L’ensemble, qui engage un véritable dialogue avec son entourage, participe au développement de la ville vers le nord.

Son architecture renvoie aux grandes infrastructures portuaires mais aussi aux différentes usines qui marquent le territoire. Le caractère industriel est marqué par la présence de la passerelle autoroutière. Comme un signal, le projet aux lignes géométriques et formes tramées prend place sur un soubassement et se décline en trois entités. Ces dernières se scindent par des failles qui non seulement servent à les distinguer, mais également à mettre en évidence les accès au bâtiment et à l’intérieur de l’îlot. Quant aux façades, grâce aux jeux de diverses volumétries, elles dégagent un subtil jeu d’ombres et de lumières qui confère au projet un côté dynamique tout en renforçant le caractère méditerranéen de l’édifice. Tandis que le volume d’angle se caractérise par sa grande verticalité, les entités latérales se mettent en retrait.

Deux grandes terrasses naissent des retraits en attique et dotent les usagers de vues imprenables vers le large mais aussi vers la ville. Les deux escaliers complémentaires qui se trouvent à l’intérieur de l’îlot animent les façades et offrent à chaque palier de petites terrasses. Rien ne semble être laissé au hasard. Par ailleurs, le projet condense une multitude de bons procédés. En effet, l’ensemble bénéficie de plusieurs dispositions passives comme la végétalisation de sa toiture, son raccordement au réseau urbain de géothermie marine Massileo, ainsi qu’aux immeubles du quartier par un réseau de canalisations permettant les échanges thermiques entre eux. De même, parmi les différents efforts qui guident le projet vers une démarche respectueuse de l’environnement, soulignons le recours à une menuiserie en aluminium recyclé à 75 % et le raccordement à la boucle d’eau de mer. Une multitude d’efforts qui ont valu à Smartsea l’obtention de la double certification NF HQE Bâtiment tertiaire – Niveau « Très performant » et Bâtiment Durable – Niveau « Excellent E2C1 ». Une nouvelle page s’ouvre ainsi à Marseille et l’îlot Smartseille y apporte sa contribution !

Sipane Hoh

Photo de Une : © Giaime Meloni