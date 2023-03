Miroir d’Ô, la réalisation qui revivifie tout un quartier

La commune de Meudon s’étend des coteaux des bords de Seine jusqu’aux hauteurs avoisinantes. Ainsi, de forts dénivelés caractérisent la ville et forment un territoire arborant par endroits de fortes déclivités. Par ailleurs, soulignons le fait que la ville possède une situation avantageuse, tout en bénéficiant d’un bon réseau routier. C’est donc dans cet environnement singulier, entre constructions denses et forêt que se trouve l’écoquartier Meudon-Trivaux qui marque la requalification d’un secteur entier de la ville. En résonance avec la ville originelle de Meudon-la-Forêt, et les immeubles voisins de Fernand Pouillon, les architectes de Brenac & Gonzalez & Associés ont souhaité donner au quartier un « air de famille ». C’est ainsi qu’est né le projet Miroir d’Ô, un élégant ensemble résidentiel qui se développe autour d’un grand bassin agrémenté de végétaux variés, d’arbres et de pelouses.

Crédit photo : Sergio Grazia



De véritables espaces de vie



Le projet est d’une grande générosité. En effet, chaque appartement est doté de balcon ou de terrasse, sans parler de l’existence des rooftops, qui constituent de véritables espaces de vie supplémentaires. Les architectes ont pensé avant toute autre chose au bien-être et au confort des habitants. Par ailleurs, notons que les différentes résidences se distinguent les unes des autres par leur conception, mais aussi par leurs espaces de vie. De grandes ouvertures aux baies vitrées généreuses assurent la luminosité tout au long des saisons.

Crédit photo : Sergio Grazia



Des traits et des lignes



Côté matériaux, les architectes ont opté pour la pierre calcaire et locale qui provient des carrières de Saint-Maximin dans l’Oise. En effet, cette pierre est utilisée de deux manières. D’une part elle est lisse, et d’autre part en croûte de pierre que l’on aperçoit surtout dans les détails du calepinage. La façade est ponctuée d’ouvertures ceinturées pour certaines, de grands cadres métalliques, qui donnent à l’ensemble un certain dynamisme. Des traits et des lignes participent ainsi à caractériser la façade qui cesse d’être un plan lisse et insipide pour devenir un écran vivant au vitrage teinté réfléchissant, qui renforce l’intimité des espaces intérieurs. Ces derniers sont sobres, épurés et minimalistes. Les architectes ont opté pour une cuisine ouverte sur un vaste séjour largement éclairé. Les tons clairs et les divers matériaux de bonne facture caractérisent les différents espaces. L’ensemble est accueillant et l’atmosphère apaisante.

Crédit photo : Sergio Grazia



Antidote au surmenage et à la morosité



La résidence borde un bassin et garantit à ses habitants des espaces extérieurs dominés par la présence de la végétation et de l’eau. Un duo qui se croise pour offrir un cadre de vie bucolique aux habitants. Bien qu’entourés de diverses constructions, ces derniers peuvent s’adonner à la contemplation. Antidote au surmenage et à la morosité, Miroir d’Ô n’a pas volé son nom !



Sipane Hoh

Photo de une : Sergio Grazia