Au 1er semestre 2023, le groupe de construction a généré 10,43 milliards d'euros de chiffre d’affaires, dont se dégagent 392 millions d’euros de bénéfices.

Après Colas et Vinci, c’est au tour d’Eiffage de révéler ses résultats du 1er semestre 2023, dans un communiqué diffusé ce mercredi 30 août.

Le groupe de construction enregistre à cette période 10,43 milliards d'euros de chiffre d’affaires, contre 9,4 milliards au S1 2022. Soit une progression de 10,4 %.

Le résultat opérationnel courant du groupe s’établit à 1,009 milliard d’euros, pour une marge opérationnelle de 9,7 % (contre 9,8 % au 1er semestre 2022). Ainsi, le résultat net du groupe s’élève à 392 millions d’euros, contre 354 millions d’euros au 1er semestre 2022 (+10,7 %).

La branche Travaux en forme, la Construction connaît un faible rebond

Le niveau de croissance globale est similaire à celui de la branche Travaux d’Eiffage, qui concentre la majeure partie du CA (8,68 milliards d’euros). Et les perspectives 2023 devraient se poursuivre sur cette dynamique, avec 19,8 milliards d’euros en carnet de commandes. Ce qui revient à 13,4 mois d’activité et une augmentation de 1,8 milliard d’euros sur un an (+10 %). « Cette augmentation est portée notamment par les chantiers d’énergies renouvelables et d’infrastructures de transport », souligne le groupe de construction.

L’activité Infrastructures observe +9,2 % de CA (3,64 milliards d’euros). Le génie civil régresse (-14,8 %), tirée par le bas par la « moindre contribution des projets du Grand Paris Express et à l’achèvement des travaux de l’A79 en 2022 », justifie Eiffage. La baisse est néanmoins compensée par l’activité Métal (+ 45,8 %), elle-même portée par l’essor de l’éolien offshore. Le segment Route se porte bien, en France (+7,2 %), comme à l’international (+22,7 %). La marge opérationnelle passe donc de -1,0 % en juin 2022 à -0,5 % en juin 2023.

C’est la branche Construction qui affiche le plus faible bond en chiffre d’affaires (+ 6,3%). « En immobilier, le chiffre d’affaires est en baisse de 16,0 %. Les tendances constatées en 2022 en France se confirment : chute du logement neuf partiellement compensée par la rénovation résidentielle et la construction neuve d’équipements publics et industriels. La commercialisation de logements ralentit fortement et s’établit à 710 unités contre 1 519 au 1er semestre 2022 », lit-on dans le communiqué d’Eiffage. Il n’empêche que ce segment enregistre une marge opérationnelle stable à 3,4 %, venant « confirmer la résilience du modèle intégré constructeur promoteur ».

La hausse des trafics autoroutiers et aéroportuaires a profité à la partie concessions aéroportuaires (+10,2%, 1,76 milliard d’euros). « Globalement, le trafic autoroutier est en augmentation par rapport au 1er semestre 2022 (+ 3,0 % chez APRR, + 0,6 % sur l’autoroute A65, + 2,0 % sur le viaduc de Millau et + 2,0 % sur l’autoroute de l’Avenir au Sénégal). Le trafic des aéroports de Lille et Toulouse augmente de 15,0 % par rapport au 1er semestre 2022 (- 19,5 % par rapport au 1er semestre 2019) pour un chiffre d’affaires en hausse de 23,8 %. Deux nouvelles activités viennent contribuer au chiffre d’affaires du semestre : le démarrage du contrat de concession de logements pour le ministère des Armées en France (Nové) et l’intégration de Sun’R dans les énergies renouvelables (31 millions d’euros d’activité au total) », détaille le groupe de construction. La marge opérationnelle du segment est estimée à 48,2 %.

Percée de l’activité Energie Systèmes

Une autre branche d’Eiffage connaît un bel essor. Il s’agit de l’activité Energie Systèmes, avec +15,4 % de son CA, culminant à 2,83 milliards d’euros. Cette croissance se note légèrement plus en France (+ 17,2 %). Il faut dire que le pays a été marqué à cette période par des mesures de transition écologique et numérique, notamment avec l’adoption de la loi d’accélération des énergies renouvelables.

À cela s’ajoute une succession de chantiers dans l’hexagone. Eiffage est notamment intervenu sur différents points de la restauration de Notre Dame de Paris : courant, chauffage, ventilation, plomberie, et groupe électrogène de sécurité. Le tout sans laisser aucun câble apparent, ni percer aucune pierre de taille. On relève également la construction du data center de la société américaine Cloud HQ à Lisses, dans l'Essonne, la livraison du nouvel éclairage intérieur de l’abbaye du Mont Saint-Michel, ainsi que l'usine de batteries électriques ACC entre Billy Berclau et Douvrin.

Dans le futur, Eiffage comptera également sur le contrat Nové de 35 ans avec le ministère de la Défense, conclu fin avril. Ce contrat vise la rénovation, la construction et la gestion de logements de l’armée d’ici 2030.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock